MM censura que Ayuso y Almeida "entreguen" Madrid a la "saturación turística" con la aprobación del Plan Reside

Calcula que "más de 315.000 pisos" de la capital se convertirán en viviendas de uso turístico ilegales

MADRID, 27 Ago.

Más Madrid ha censurado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, "entreguen" Madrid a la "saturación turística" con la aprobación del Plan Reside, que busca poner coto a las viviendas de uso turístico (VUT).

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la protección y mejora del uso residencial de la capital, conocida como Plan Reside, que no permitirá que operen pisos turísticos en edificios residenciales.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha vuelto a tildar al proyecto como "Plan Expulsa" porque "lejos de asegurar una regulación que ponga coto a la proliferación de los pisos turísticos en Madrid, lo que hace es poner una alfombra roja a las grandes plataformas de los fondos de inversión".

"No vamos a dejar de decirlo, en el Madrid de Almeida el problema fundamental de la vivienda de uso turístico no es el de las herramientas normativas, no es la falta de regulación, sino el de la permisividad con el incumplimiento de la norma", ha sostenido.

La edil ha insistido en que el PP ha permitido que "operen más de 15.000 pisos turísticos que ya son ilegales y que no van a desaparecer" con el Plan Reside ya que, a su juicio, "no se plantea ni una sola medida de refuerzo de los controles y de inspección".

"Habría que pensar en una regulación más estricta, no más laxa. Lejos de ser una solución, el Plan Expulsa abre la puerta a que muchos de esos pisos turísticos ilegales sean amnistiados y legalizados porque favorece que en el área central de la ciudad bloques enteros, que hoy son edificios con casas donde viven familias, puedan reconvertirse a bloques de uso turístico", ha alertado.

Según sus cálculos, más de 315.000 viviendas de la ciudad se convertirán en pisos turísticos ilegales, "el sueño de los especuladores y de los fondos buitre". Lois ha cargado contra un plan que "un modelo que expulsa a los vecinos de sus casas y encarece todavía más el acceso a la vivienda".

"Ayuso y Almeida han unido fuerzas para entregar Madrid a la saturación turística en lugar de garantizar barrios vivos y habitables. Lo que Madrid necesita es cerrar de una vez por todas los pisos turísticos ilegales, reforzar la inspección y apostar por el alquiler asequible. Frente a este Plan Expulsa, Más Madrid seguirá trabajando para que Madrid sea una ciudad para vivir y no solo para visitar", ha remarcado.