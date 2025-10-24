MM critica "estampida" de consejeros del PP y les acusa de buscar "protegerse jurídicamente" ocultando datos de cribados

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado la "estampida" de los consejeros del PP en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y les ha acusado de buscar "protegerse política y jurídicamente" ocultando datos de cribados de cáncer para "ocultar su incompetencia".

"Lo que no puede ocultar esta estampida es que el Partido Popular gestiona la salud de los ciudadanos como un negocio más para sus empresas favoritas", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En un comunicado, los consejeros del PP han denunciado "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno. El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

Manuela Bergerot ha afirmado que para entregar la sanidad a "sus empresas favoritas" necesitan "romper la confianza de la gente en la Sanidad de todas y todos".

"Lo que no puede ocultar la espantada de la consejera Fátima Matute es que las y los madrileños en general, y las mujeres en particular no estamos a salvo con una sanidad gestionada por el Partido Popular", ha rematado.