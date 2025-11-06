MM dice que Almeida busca convertir Madrid en "mega hotel" con un Plan Reside que pone "alfombra roja" a fondos buitre

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha señalado este jueves que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, busca convertir la capital en un "mega hotel" con su "plan expulsa" (en referencia al Plan Reside) con el que pone la "alfombra roja" a los fondos buitre.

"Almeida viste como un plan lo que es una farsa para hacer creer a la gente que busca acabar con los pisos turísticos ilegales, mientras lo que está haciendo es poner una alfombra roja a los fondos buitre que extorsionan a los vecinos y está aprobando compulsivamente planes urbanísticos para convertir edificios residenciales o de oficinas en hoteles de lujo", ha expuesto Rubiño en declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido, ha pedido que el Ayuntamiento "eche el cerrojo" a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales, que "crecen como setas y sin control alguno" y que con el Plan Reside, al que ha calificado como "propaganda", la capital se convierte en una "ciudad sin ley" en la que se "expulsa" a los residentes que viven en el centro.

"No hay ninguna medida en el plan dirigida a acabar con los más de 15.000 pisos turísticos ilegales. La realidad es que desde que Almeida es alcalde se están abriendo 10 nuevos pisos turísticos ilegales por cada uno que se clausura. Y la realidad también es que los presupuestos de la EMVS este año no se incrementan los recursos materiales ni humanos ni un solo euro, ni un solo inspector más para controlar las viviendas de uso turístico ilegales", ha aseverado Rubiño.

Finalmente, ha advertido al primer edil que Más Madrid "no va a dar tregua con esta cuestión" y ha exigido "blindar" el uso residencial de las viviendas, "limitar" las subidas de los alquileres y ampliar el parque público.