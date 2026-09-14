MM exige de nuevo los papeles del ático y PP responde que Comunidad "entrega siempre la documentación en tiempo y forma"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido de nuevo este lunes en que se entreguen los papeles de la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid antes de la comparecencia este jueves en Pleno del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a lo que PP ha respondido diciendo que el Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso "entrega siempre la documentación en tiempo y forma".

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que, según Más Madrid, se le ha "vuelto a negar las documentación que están obligados" a entregarles. El partido sostiene que el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea le respalda.

Este indica que "salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la Comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo".

La pasada semana el partido acusaba a la Mesa de la Asamblea --donde PP tiene mayoría-- de convocar una reunión "de urgencia por Whatsapp" para impedir que se les distribuyera esta documentación.

"Es una información que pedimos por vía parlamentaria y a la que tenemos derecho según el reglamento de la Asamblea de Madrid", ha insistido de nuevo este lunes Bergerot, quien ha tachado de "abuso de poder del PP" que no se les haya remitido.

Entiende que no se "atreve a que se sepa toda la verdad" porque están "tapando algo muy gordo para que la realidad documentada sea peor". Sostiene que se ejerce así una "censura" a la oposición a través de la "ocultación de los papeles del ático".

PP DEFIENDE LA ACTUACIÓN

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha sostenido que el Gobierno regional entrega "siempre toda la documentación que se pide en tiempo y en forma, como se hará también en esta ocasión" y ha cargado contra Más Madrid.

A la formación regionalista le ha señalado que la Junta de Portavoces "no es competente para negar u otorgar ninguna documentación", mientras que ha afirmado que el artículo que invocan "de manera muy caótica" no dice "lo que ellos piensan que dice".

"Se lo ha dicho ya el Gobierno y seguramente la Mesa, que es el órgano competente, le responderá de forma correcta. El Gobierno tiene la obligación de entregar documentación en unos casos tasados y así lo hace siempre, sin excepciones", ha garantizado.

Considera que Más Madrid ha cometido un "despropósito jurídico" a la hora de pedir esta información y ha deslizado que quizás no tienen "a los mejores asesores".

PSOE RECLAMA EL INFORME

También ha reclamado el informe de la compraventa la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha destacado que el jueves en la comparecencia podrá escucharse al consejero "comiéndose el marrón del ático".

"Yo le recomendaría desde luego a este gobierno que dejara de dilatar los tiempos antes de que la justicia se lo exija", ha espetado Espinar, quien ha augurado que en ese documento se verá "toda una maniobra en la que están dilapidando dinero público".

Espinar ha criticado, además, que la Mesa celebrada este lunes les ha "tirado" todas las preguntas relativas al ático de Chamberí y ha ironizado con que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dijera en el Debate sobre el Estado de la Región que le gustaba "ser fiscalizada".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, espera que se den "todas las explicaciones oportunas" este jueves relativas al ático. "Vamos a intentar que los consejeros den las oportunas explicaciones ya no sólo al grupo parlamentario de Vox sino a todos los madrileños que están expectantes y deseando saber qué es lo que ha pasado", ha rematado.