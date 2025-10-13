MM pedirá que comparezca el portavoz del Gobierno por el papel del jefe de Gabinete de Ayuso en la causa contra su novio

Han registrado primero la del jefe de Gabinete, pero esta ya se ha tumbado en reiteradas ocasiones por no tener función ejecutiva

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha adelantado que pedirá la comparecencia del portavoz del Gobierno de la Comunidad y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para que explique el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que investiga presunto fraude fiscal de la pareja de la mandataria autonómica, Alberto González Amador.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Ha indicado que han registrado la comparecencia de Rodríguez, pero ha adelantado que si la rechaza la Mesa pedirán la del portavoz. El máximo órgano de la Cámara ya tumbó peticiones idénticas argumentando que Rodríguez no tiene funciones "ejecutivas" sino de asesoría, un argumento que ha repetido este lunes el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache.

Pide Más Madrid esta comparecencia tras hacerse pública este viernes parte de la declaración de Rodríguez en la causa que investiga en el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La pieza clave de esta causa es un email en el que González Amador reconocía presuntamente la comisión de delitos.

El viernes el jefe de Gabinete de Ayuso aseguró que fue González Amador quien le facilitó el contenido del email del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quien le autorizó a difundirlo a prensa.

Bergerot considera que en estas declaraciones se constata que es un "mentiroso compulsivo y un adicto a la manipulación". "Es un peligro para la democracia, un peligro que se inventa bulos para intoxicar a la prensa y un peligro que amenaza a quienes no se dejan intoxicar. Un peligro para la justicia porque cuando la Fiscalía y los jueces hacen su trabajo, Miguel Ángel Rodríguez los pone en la diana", ha planteado tras afirmar que Ayuso y su jefe de Gabinete son "las dos caras de la política basura".

Ante estas declaraciones, Díaz-Pache ha aseverado que el reglamento dice que pueden comparecer "personas del Gobierno que tengan que tengan gestión" y que el jefe de Gabinete tiene "un puesto de asesoría". "Al no tener gestión pues no viene aquí a dar cuentas de su gestión (...) Entiendo que si registran la comparecencia en los mismos términos, la mesa le responderá en los mismos términos", ha advertido.

En cambio, la portavoz de PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha cargado contra el "uso institucional" que considera que está haciendo Ayuso y Rodríguez. "Ellos están aquí para mejorar la vida de los madrileños no para hacerse ricos y no para bulos, mentiras y poner en la diana a nada más y nada menos que a un fiscal general del Estado", ha reprochado. Los socialistas han registrado preguntas al Gobierno tras conocerse el contenido de la declaración de Rodríguez.