MM y PSOE exigen dimisión de Matute por errores en cribados de cáncer de colon y Vox alerta de "degradación" en sanidad

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han exigido la dimisión de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, por los errores en los cribados de cáncer de colón, mientras que Vox ha alertado de que el sistema sanitario de la región está "degradado" a unos niveles "nunca vistos".

Lo han manifestado este martes en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que la Consejería de Sanidad negase que se hayan producido "errores de diagnóstico" en los cribados de cáncer de colon aunque sí reconociera "incidencias" en comunicaciones por carta, que ha circunscrito a 500 casos.

"Con el cáncer no se juega y ante una negligencia patente toca que la consejera Fátima Matute asuma responsabilidades y dimita por ser la responsable política de un fallo que nunca debería haberse producido", ha subrayado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la Cámara de Vallecas.

Asimismo, ha apuntado que Matute debe dimitir por "tener a 600.000 madrileños sin médico de familia, un profesional que en este caso pudo alertar a los pacientes que las cartas eran erróneas y por negarse a entregar los datos de los programas al Ministerio de Sanidad".

"La comunicación errónea de resultados genera una falsa tranquilidad al paciente y retrasan el inicio de tratamientos vitales. Si la consejera es incapaz de reconocer y reparar el error, si no audita el procedimiento completo para garantizar que no se han producido errores y si persiste en su negativa de entregar los datos al Ministerio de Sanidad, entonces es que no está a la altura y debe dimitir hoy mismo", ha insistido.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha censurado al PP ante la "falta de financiación de lo público" y por utilizar "un lenguaje deshumanizador que intenta blanquear una pésima gestión".

Al hilo, la socialista ha reclamado la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, así como su cese. Ha advertido de que el dinero de los madrileños "se está desviando a las empresas privadas" y ha reclamado que se destine a los hospitales públicos que "tienen quirófanos y que tienen consultas que están cerradas por las tardes por falta de financiación"

"Si la señora Ayuso se dedica a regar con miles de millones de euros al principal proveedor de su pareja, obviamente la sanidad pública recibe menos dinero. No es una libre elección, es un negocio. Ayuso está infrafinanciando la sanidad pública para que los madrileños se vean obligados a elegir la sanidad privada y su novio siga llevándose comisiones", ha argumentado.

VOX: "ES UN SISTEMA DEGRADADO"

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha censurado que el Gobierno de Ayuso admitiese "el fallo en un día festivo" para que "nadie se entrara" y alertado de que esta situación "demuestra" que el sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid está "degradado a unos niveles nunca vistos".

"Hemos presentado distintas iniciativas para conocer en qué situación se encuentran los cribados de cáncer en nuestra región tras conocer el error de los cribados de cáncer en Andalucía y la respuesta del Partido Popular ha sido o impedir que se tramiten nuestras preguntas o directamente no contestar", ha apuntado.

En este punto, ha criticado que los recursos de la región "se destinan a atender a 700.000 ilegales" cuando "deberían garantizar la salud de los ciudadanos madrileños". Ha exigido "un servicio digno" para "los que pagan los impuestos".

PP: "FUE UN ERROR EN LA COMUNICACIÓN"

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que "no fue un error en el diagnóstico, sino en la comunicación" y que "no interfirió de ninguna manera con el procedimiento clínico".

"Fue un error que se resolvió en una semana. Se contactó en esa semana con los pacientes afectados de forma correcta y por lo tanto no hubo ningún retraso ni en la valoración ni en la ejecución de las pruebas médicas para estos pacientes. No hay caso", ha recalcado.

Díaz-Pache ha cargado contra la izquierda por "protestar y buscar fantasmas donde no los hay" y ha vuelto a insistir en que los pacientes "estuvieron siempre perfectamente atendidos" y que los médicos "tuvieron todos los datos y no se retrasó ninguna prueba clínica".