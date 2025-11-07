MM, tras ratificarse el procesamiento de la pareja de Ayuso: "No puede ganar unas elecciones con su novio en la cárcel"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, durante una intervención de Manuela Bergerot, en un pleno en la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sabe que "no puede ganar unas elecciones" con su novio, Alberto González Amador, "en la cárcel".

Así ha reaccionado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, tras conocerse que la Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento de González Amador la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad documental en la causa por un presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021.

Desestima el recurso de apelación interpuesto por González Amador y de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente S.L., contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

"La Audiencia Nacional rechaza el enésimo intento de Amador de pasar por el banquillo, el enésimo intento de Amador de intentar zafarse de sus responsabilidades. Todo lo que vamos conociendo indican dos cosas, que Amador está más cerca de Soto del Real que de la 'aticazo' que aún no sabemos quién paga", ha planteado la portavoz de la formación regionalista.

Además, ha afirmado que su formación pedirá la retirada del pasaporte de González Amador tras "afirmar que se escaparía" durante su declaración como testigo en la causa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "En este país quien la hace la paga y la impunidad que le llevó a cometer todos esos delitos ya ha llegado a su fin", ha rematado Bergerot.

El martes en su declaración, González Amador cargó duramente contra García Ortiz y le acusó de haberle "matado públicamente". "O me voy de España o me suicido (...) Si esto va a ser siempre así, me escapo, vamos", señaló la pareja de Ayuso.