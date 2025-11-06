MM señala que el "modelo" del PP "no se preocupa" por los problemas de la ciudad en los Presupuestos para 2026

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Sara Ladra ha señalado que los Presupuestos para el año 2026 "no se preocupan" por los problemas de la ciudad ya que las cuentas "sólo responden a los intereses económicos" del PP de José Luis Martínez-Almeida.

"Este será el último presupuesto que ejecutará íntegramente Almeida, porque en mayo de 2027 dejará de gobernar en Madrid y la ciudad volverá a ser de sus vecinas y vecinos, no sólo de los que vienen a un palco VIP de la Fórmula 1 o con un fajo de billetes para comprar vivienda expulsando a las familias de sus casas", ha señalado en declaraciones difundidas a los medios.

Dice Ladra que estas cuentas "responden y confirman" el modelo económico del PP de Madrid, "basado en la especulación inmobiliaria, el turismo de lujo y los regalos fiscales a los que más tienen", mientras que "la gente trabajadora lleva seis años esperando a que Almeida se preocupe de sus problemas, vivienda, limpieza, desigualdad". "Nada de eso hemos visto en este presupuesto ni en los seis años anteriores", ha criticado.

En este sentido, ha tildado de "insulto" el presupuesto destinado a construir vivienda, al destinar la "ridícula" cifra de 88 millones, "apenas un millón de euros más" para el "principal problema" de la ciudad.

Igualmente, Ladra ha dicho que es una "vergüenza" que el "hito" de estas cuentas sea el aumento del presupuesto para el servicio de atención a domicilio. "Un aumento que solo y únicamente es mérito de las trabajadoras que lucharon durante más de un año para que el Ayuntamiento cumpliera con la legalidad y destinara los recursos necesarios que establecía el contrato para cumplir el servicio", ha aseverado la edil de Más Madrid.

Por último, Ladra ha cargado contra el Gobierno municipal por "bajar el IBI a los que más tienen", mientras que los madrileños "pagan un tasazo de basuras injusto y mal diseñado". Todo un "regalo fiscal", que ha cuantificado en 1.200 millones, que encuadra en la "justicia fiscal" del PP que dará como resultado "una bajada de casi 60 euros para un vecino de El Viso y de apenas 4 euros para uno de San Cristóbal, en Villaverde".

"Y como ya no tiene de dónde rascar, Almeida sigue tirando de vender el suelo público, endeudarse y del Gobierno, porque las transferencias del Estado están en máximos históricos y suponen casi el 40% del presupuesto del Ayuntamiento", ha concluido Ladra.