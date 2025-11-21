MM tacha de "mensaje mafioso de la derecha política" la sentencia al fiscal y ve en Ayuso una "borrachera de poder"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "mensaje mafioso de una derecha política que se cree impune" la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y aprecia en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una "borrachera de poder".

Así lo ha trasladado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de la comparecencia de la mandataria autonómica tras conocerse el fallo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra su novio, Alberto González Amador, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales. Ayuso ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fiscal general "cooperaron coordinados" para "acabar" con ella "por vías ilegítimas".

En cambio, Bergerot entiende que la derecha está "dispuesta a activar todos los resortes de la derecha judicial para blindarse en su impunidad". "Cuando se cuestionaron las comisiones del hermano de Ayuso por hacer negocios con la Comunidad de Madrid, cayó Casado. Y cuando se investiga al novio por fraude fiscal, cae el fiscal", ha remarcado.

Ha advertido, aún así, que "nada tapa lo esencial" que es, a sus ojos, que "Ayuso vive en un piso pagado con ayuda del fraude fiscal y que su novio está investigado por sobornar al Grupo Quirón". Es por ello que ha afirmado que el mensaje de la presidenta este viernes "destila delirios de grandeza" y habla de una "borrachera de poder que hará más sonora su caída cuando llegue, que llegará".

En este punto se ha dirigido a los ciudadanos de "convicciones democráticas" que están "indignados y angustiados por lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo", garantizándoles que van a "derrotar" a Ayuso en las urnas.