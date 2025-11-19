MM ve un "Madrid a dos velocidades" con una "minoría privilegiada" frente a un Plan Sures que es "una estafa"

Archivo - Varios vehículos circulan por el conocido como 'Scalextric' de la M-30, en Puente de Vallecas, en Madrid (España), a 31 de marzo de 2021. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha señalado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida mantiene un modelo de Madrid "a dos velocidades" con una "minoría privilegiada" frente a una "gran mayoría" a la que "deja tirada" con un Plan Sures que es "una estafa".

Así lo ha trasladado a los medios en declaraciones desde el 'scalextric' de Puente de Vallecas, donde ha presentado el informe 'El Madrid olvidado por Almeida', un documento que recoge una hoja de ruta diseñada por Más Madrid para "cerrar las heridas de desigualdad" en la capital.

El estudio, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los efectos del Plan en los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde, y advierte que solo un 13% del presupuesto total del SURES (59 millones de los 457 millones entre 2019 y 2025) se ha destinado a actuaciones orientadas a reducir desigualdades.

Para establecer un marco de estudio, Más Madrid busca tres criterios que a su juicio son "imprescindibles" para ser considerados actuaciones de reequilibrio: dirigirse a población vulnerable, aumento de recursos en algún ámbito o incorporar nuevos programas, servicios o dotaciones.

En este escenario, Más Madrid afirma que solo 24 proyectos --de los 126 tramitados bajo el Sures entre 2019 y 2023-- se ajustaban a los tres requisitos de Más Madrid.

De esas 24 iniciativas orientadas al reequilibrio, el partido indica que 20 ya están terminadas, una permanece en ejecución, dos siguen en fase de tramitación y otra continúa en estudio. En cuanto a la distribución presupuestaria de estas actuaciones, el informe apunta que un 44% se destinó a estrategias de promoción social y desarrollo comunitario y un 27% a estrategias de recuperación aconómica e industrial.

Igualmente, el informe apunta a que desde 2023 y hasta agosto de 2025, las comisiones Sures han presentado 66 proyectos, de los cuales sólo 12 cumplen los criterios definidos por Más Madrid. En San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villaverde, la formación señala que ninguna de las actuaciones propuestas está orientada a corregir desigualdades.

En este periodo, la asignación presupuestaria para medidas de reequilibrio, se orienta principalmente a la recuperación económica e industrial (77%), mientras que un 21% se dirige a iniciativas sociales y comunitarias.

RUBIÑO CREE QUE EL PLAN ES "PURA PROPAGANDA"

Rubiño ha asegurado que el Ayuntamiento "camufla como reequilibrio territorial" del Sures gastos ordinarios de mantenimiento, lo que a su juicio supone "una estafa completa".

"Lo que hace es camuflar gastos que de todas formas se tienen que realizar en todos los distritos como si fueran acciones destinadas a mitigar esa desigualdad. Y esto nos parece que es una estafa completa. El dato fundamental es que de todos los proyectos que hemos analizado, solo el 13% cumplirían con los requisitos para considerarse proyectos realmente relacionados con el equilibrio territorial", ha asegurado.

El portavoz ha señalado además que las desigualdades se muestran en ámbitos como la limpieza viaria, con distritos como Usera "en el que se invierte tres o cuatro veces menos que en Salamanca", o la recogida de residuos, "muy inferior en Carabanchel pese a pagar la misma tasa".

Por su parte, la concejala de Más Madrid Olga Rodríguez ha exigido al Gobierno de Almeida dejar de utilizar el sureste como "patio trasero" de la ciudad y ha reclamado el desmantelamiento de la depuradora de La China, el fin de la incineración en Valdemingómez o el derribo del 'scalextric' de Puente de Vallecas.

"Por tanto le decimos a Almeida que este plan es una estafa y que se tiene que tomar en serio el reequilibrio territorial y que desde luego nosotros s tenemos un proyecto para cerrar las heridas de desigualdad en esta ciudad", ha concluido Rubiño.

En este sentido, los concejales del grupo realizarán este jueves un recorrido por los puntos del "Madrid olvidado" en autobús y llevarán al próximo Pleno de Cibeles una iniciativa sobre reequilibrio territorial y la necesidad "de que estos proyectos sí se amolden a los criterios que sirven para realmente forzar ese reequilibrio tan esperado por los ciudadanos".