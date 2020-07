Modificado el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de Políticas Sociales para incluir a población vulnerable LGTBI

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid ha modificado su Plan Estratégico de Subvenciones 2020 para incluir programas y acciones de promoción de la igualdad por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, así como al fomento de la igualdad, visibilidad y la no discriminación por motivos de diversidad sexual y de género, mediante acciones de intervención con personas LGTBI y de sensibilización.

Habida cuenta que ya disponen de la dotación presupuestaria necesaria para el establecimiento de una nueva línea de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, la Consejería que dirige Alberto Reyero ha modificado su Plan Estratégico de Subvenciones 2020, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

"Con el establecimiento de esta nueva línea de subvenciones se va a contribuir de manera sustancial al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, y en la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la No Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad, no solo en relación a la participación de las entidades del tercer sector, sino también y especialmente en lo referente a la promoción de una política activa dirigida a atender las necesidades de la población LGTBI de la región más vulnerable", señalan la orden

Entre ellas se cita a las personas LGTBI en situación de grave exclusión social, sin hogar, víctimas de agresiones y delitos de odio, personas mayores y jóvenes LGTBI, así como las personas trans que sufren procesos de discriminación múltiple derivados de su identidad de género, a lo que pueden sumarse otros factores como los relacionados con el género, la carencia de recursos económicos, la condición de migrante o las dificultades de acceso al mercado laboral.

Esta modificación afecta a los apartados 2, 3, 6 y 7, así como al cuadro denominado 'Desglose por programas y subconceptos. Ejercicio 2020' del Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de la Consejería en todos los casos adición de nuevos párrafos e inclusión de nuevas líneas en el caso de los cuadros o tablas.