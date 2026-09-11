Mónica García entiende que Ayuso apoyará el Estatuto Marco tras proponer acabar con las guardias de 24 horas

1116166.1.260.149.20260911102816 La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyará la aprobación del Estatuto Marco tras proponer durante el Debate del Estado de la Región (DER) acabar con las guardias de 24 horas de los sanitarios, si bien le ha reprochado no haber dado este paso antes aún teniendo las competencias para ello.

"En 23 años nadie ha puesto encima de la mesa la eliminación de las guardias de 24 horas. Me parece bastante ofensivo que quien tiene las competencias para hacerlo, ni lo haya mencionado ni lo haya hecho en 23 años. El Estatuto Marco lo que dice es que tenemos que acabar con un anacronismo que es que la gente trabaje 24 horas", ha manifestado García en declaraciones a la prensa antes del inicio de la segunda jornada del DER en la Asamblea de Madrid.

A pesar de todo, la ministra de Sanidad ha incidido en que el nuevo Estatuto Marco es "necesario", si bien es cierto que "no lo soluciona todo" y "no es suficiente". Para ello, espera que las diferentes consejerías de Sanidad de las regiones refuercen las plantillas, contraten e inviertan en el servicio público y no "desviar dinero para que los ricos puedan ahorrarse los impuestos en Madrid".

"La señora Ayuso no quiere mejorar la Sanidad pública, lo hemos visto en los últimos siete años, y por eso nosotros desde el Estado hemos impulsado todas las leyes, y vamos a impulsar todas las leyes que sean necesarias para mejorar las condiciones laborales de los profesionales", ha remarcado García, que ha insistido en que estas son competencias de la presidenta madrileña.

El Ejecutivo madrileño anunció durante la primera sesión del DER una nueva mejora de las condiciones laborales de médicos y enfermeras, al tiempo que sigue trabajando para eliminar la obligatoriedad de las guardias de 24 horas y, con el objetivo de dar un espacio propio a médicos, se creará una Mesa Técnica de Médicos de Madrid como órgano estable de trabajo y diálogo.