Mónica García parafrasea a Igea y cree que hay comunidades "más o menos idiotas" según su actuación en la pandemia

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y jefa de la oposición, Mónica García, ha parafraseado al vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, porque cree que hay comunidades autónomas "más o menos idiotas" según su actuación en la pandemia.

Igea hizo autocrítica de la gestión política de la pandemia del coronavirus reconociendo que las instituciones han tomado "medidas erróneas" que han llevado a tropezar cinco veces en las mismas piedras. "Sí, somos idiotas", concluía.

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, García ha destacado que con Igea comparte "muchas cosas", como la profesión y tener una perspectiva sanitaria. Pero él "habla desde una Comunidad que ha tomado medidas y supongo que todo eso que está diciendo se lo podía decir, letra por letra, a la señora Isabel Díaz Ayuso", ha espetado la parlamentaria de Más Madrid.

La presidenta madrileña "no ha tomado medidas". "Aquí se ha hecho alarde de que no ha pasado nada, del sálvese quien pueda, del vivir a la madrileña, que la pandemia ya ha pasado mientras que no deja de hacer dumping de responsabilidades", ha lanzado a Ayuso.

"La responsabilidad de la Comunidad de Madrid pasa de los individuos, que se han contagiado porque han hecho algo mal, al Estado. Yo no me atrevería a usar las palabras gruesas que ha usado Igea pero supongo que habrá comunidades que hayan sido más o menos idiotas", ha terminado al contestar a la pregunta sobre si compartía la expresión del vicepresidente.