Mónica García promete construir una "alternativa de gobierno" para que Madrid sea "más fácil para la gente corriente"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas de la oposición. Los bloques - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha prometido construir una "alternativa de gobierno" para que la región sea un lugar donde "la vida sea más fácil para la gente corriente" y donde las instituciones "vuelvan a estar de su lado".

Lo ha manifestado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras ganar las primarias de la formación con su candidatura 'En Madrid hay partido', que ha obtenido el 80% de los votos.

El proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio para designar a la candidatura con la que la organización concurrirá a los próximos comicios autonómicos ha contado con un 90,04% de participación.

"Desde hoy nos ponemos en marcha. Nos remangamos para construir una alternativa de gobierno y para recuperar Madrid para la mayoría de los madrileños y madrileñas y para toda esa gente que siente que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, encontrar una vivienda, acceder a la sanidad pública como la que merece", ha subrayado.

García, quien ha agradecido "de corazón" a la militancia por "la confianza", ha remarcado que estas primarias dejan "una organización unida y con ganas de salir a ganar". Ha añadido que recorrerán "como siempre" cada barrio y municipio para "escuchar y convencer".

"Porque nosotros sí que estamos convencidos de que Madrid puede volver a ser un lugar donde la vida sea más fácil para la gente corriente y donde las instituciones vuelvan a estar de su lado. Y ese es el camino que hemos empezado hoy", ha insistido.

En la lista de la ministra de Sanidad forman parte la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ocupa el segundo lugar de su lista; el portavoz adjunto de la formación en la Cámara regional, Emilio Delgado, situado en el tercer puesto tras llegar a un acuerdo para cerrar su crisis interna; y otros compañeros que han formado parte de su etapa en el Gobierno central, cargos orgánicos y territoriales del partido y diputados regionales de la presente legislatura.