Moralzarzal acoge el 3 de mayo la Fiesta de la Cruz con una degustación, hinchables y un concierto flamenco

Moralzarzal celebra la tradicional Fiesta de la Cruz de Mayo 2026: Raíces de piedra y un día en familia. - AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Tejera de Moralzarzal acogerá el 3 de mayo la Fiesta de la Cruz de Mayo con una degutación para todos los visitantes, romería de caballos, un concierto de flamenco, una misa e hinchables infantiles.

El Ayuntamiento ha subrayado, en un comunicado, que hablar de la Cruz de Mayo en Moralzarzal es hablar de la cantería, un oficio que durante décadas fue "el motor económico y social" del municipio. Aunque los últimos talleres de piedra cesaron su actividad entre finales de los 70 y principios de los 80, "su legado permanece intacto" en esta celebración.

Antiguamente, el 3 de mayo era el día en que los empresarios invitaban a comer a sus trabajadores. Cada taller tenía su propia identidad culinaria, en unos había parrilla y chuletas y en otros el plato estrella eran las tortillas que preparaban las madres y esposas. Como curiosidad, los más jóvenes solían ir a nidos para recolectar huevos de urraca o codorniz con los que elaborar esas tortillas.

El símbolo de este día siempre ha sido la Cruz, fabricada con maderas sencillas y recubierta de retamas en flor. Cuenta la tradición local que en el taller de Julián Segovia la cruz era llamativamente pequeña por la teoría "la cruz, pequeña y la merienda, grande".

Este día marcaba también un hito en el calendario laboral de los canteros que era el comienzo de la siesta. Desde el 3 de mayo hasta la Virgen del Rosario (7 de octubre), la siesta era "sagrada". Tal era su importancia que, si alguien quería realizar algún trabajo extra entre la 13 y las 16 horas de la tarde, debía pedir permiso formalmente.

Con el descenso de la actividad en las canteras, la supuesta merienda evolucionó de un evento laboral a un día de campo familiar. A principios de los años 90, bajo el mandato del alcalde Narciso López, el Ayuntamiento centralizó la fiesta en el Parque de La Tejera, asegurando "no solo su conservación, sino su crecimiento año tras año".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La romería con caballos por las calles de Moralzarzal es la primera actividad del día. Comienza a las 11 horas y su salida tendrá lugar en los alrededores de la Plaza de Toros. Después desde las 13 a las 19 horas habrá hinchables para los más pequeños.

La misa será a las 13.30 horas en la Ermita del Parque de La Tejera y de 14 a 16.30 horas habrá una degustación gratuita en la que se repartirá panceta, chorizo, sardinas, pan y vino para todos los asistentes.

Por la tarde, a las 18 horas, el grupo 'Agua y Sal' actuará ofreciendo al público un espectáculo flamenco en directo. Además, para facilitar el acceso y evitar problemas de aparcamiento, los asistentes contarán con un servicio gratuito de tren que realizará un trayecto de ida y vuelta de forma continua desde la Plaza de la Constitución y con horario de 12 a 19 horas.