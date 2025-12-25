Mueren un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 en Chamberí por agresión con arma blanca

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 años en Chamberí han puesto esta Nochebuena ambos por heridas de arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid.

El primer caso fue en la calle Lagartera de Puente de Vallecas a las 2 horas. Al llegar los sanitarios del Samur-Protección Civil encontraron un chico de 17 años estaba en parada cardiorrespiratoria con un hemitórax izquierdo.

Agentes de Policía Nacional habían comenzado a realizarle maniobras RCP que continuaron posteriormente los sanitarios del Samur, que llegaron, incluso, a hacer una toracotomía --abrir el tórax y masajear el corazón directamente--.

A pesar de los esfuerzos, no ha sido posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento. Una psicóloga de Samur ha atendido a un familiar que ha llegado hasta allí.

El segundo fallecido por agresión por arma blanca fue alrededor de las 5.40 horas en la calle Alonso Cano. Al llegar los sanitarios encontraron al hombre de 63 años con varias heridas y en parada cariorrespiratoria que no pudieron revertir los equipos de Samur-Protección Civil, que solo pudieron confirmar el fallecimiento.

El tercer suceso grave de esta Nochebuena se produjo a las 19 horas, un accidente en la M-31, tras el que un conductor de 31 años quedó atrapado. Una ambulancia del Summa 112 comenzó la atención hasta la llegada de los equipos de Samur-PC.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la víctima del interior del vehículo, que tuvo que ser intubada y trasladada politraumatizada con preaviso al 12 de octubre.

Los ocupantes del segundo vehículo sufrieron lesiones leves, uno no requirió traslado y otro fue trasladado por Samur al Hospital Universitario Gregorio Marañón con contusiones. Guardia Civil realiza el atestado e investiga las circunstancias.