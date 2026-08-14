Una mujer de 36 años da a luz en una ambulancia del SAMUR

Una mujer da a luz en una ambulancia del SAMUR en Madrid, a 14 de agosto de 2026. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El SAMUR-PC ha atendido este viernes un parto en UVI de una mujer de 36 años que esperaba al autobús para acudir al hospital en la calle Alberique de Madrid.

Ante la inminencia del parto, ha solicitado una ambulancia en la que ha terminado dando a luz asistida por los sanitarios del SAMUR. Tanto la madre como la hija se encuentra en perfecto estado y han sido trasladadas a la maternidad de O'Donnell, según ha informado Emergencias Madrid.