Una mujer de 70 años, en estado grave tras ser atropellada por un autobús urbano en San Blas - EMERGENCIAS MADRID
MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 70 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropella por un autobús urbano fuera del paso de peatones en la calle Aquitania, en el distrito de San Blas-Canillejas, según han informado este viernes fuentes de Emergencias Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Samur-Protección Civil, que han atendido a la víctima por un traumatismo craneoencefálico y posteriormente la han trasladado intubada y grave al hospital 12 Octubre.
La Policía Municipal de Madrid ha acompañado al convoy sanitario en el traslado y se ha encargado de realizar el atestado.