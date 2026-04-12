Las mujeres del 27 buscan vencer al "fantasma de la invisibilidad" y reclamar espacio en el centenario de su generación

Archivo - Velintonia,en su día hogar del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, durante la primera visita del consejero Mariano de Paco tras la recepción de las llaves.- COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres de la Generación del 27 quieren superar "el gran fantasma de la invisibilidad" y contar con un espacio propio en los actos del centenario impulsados por la Comunidad de Madrid, incorporando también la perspectiva LGTBIQ+ en el relato cultural de esta generación.

Así lo ha planteado el escritor y experto en los artistas LGTBIQ+ de la Generación del 27 Carlos Barea durante una comparecencia en la Comisión de Cultura de la Asamblea, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, donde ha reclamado "un espacio de reconocimiento para las mujeres y las personas LGTBIQ+" que formaron parte de este movimiento.

"Yo estoy aquí hoy para pedir algo que creo que es muy importante, tanto para la sociedad madrileña como para la cultura en general", ha señalado, en referencia a la cercanía de los actos conmemorativos de la Comunidad de Madrid previstos para el año 2027 y a la necesidad, a su juicio, de revisar el relato cultural en torno a esta generación.

Durante su intervención, ha defendido que las mujeres de esta generación se han enfrentado históricamente "al gran fantasma de la invisibilidad", frente a la mayor difusión de nombres masculinos como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso o Gerardo Diego.

Además, ha criticado que incluso cuando se ha intentado visibilizar a estas creadoras, se las ha agrupado bajo la etiqueta de 'Las Sinsombrero' sin atender a sus diferencias. "Las 'Sinsombrero' son como una especie de cajón desastre para meter a todas las mujeres creadoras de esta generación, como una forma de calmar conciencia", ha afirmado.

Entre otros nombres, ha citado a Concha Méndez, María Teresa León, Luisa Carnés, Rosa Chacel, María Lejárraga o María Gil Roësset, cuya presencia, ha indicado, sigue siendo menor en los relatos culturales.

UNA GENERACIÓN MARCADA POR SU CONTEXTO

Durante su intervención, Barea ha enmarcado la trayectoria de la Generación del 27 en un contexto histórico complejo, marcado por la dictadura de Primo de Rivera, la inestabilidad política de la Segunda República y, posteriormente, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

"No lo tuvieron fácil", ha resumido, al tiempo que ha señalado que este periodo culminó en "casi 40 años de oscuridad" y en el "secuestro de libertades personales y colectivas".

En este sentido, ha defendido que el centenario representa una oportunidad para reparar esa memoria. "Tenemos la posibilidad de compensar a aquellas personas que fueron arrojadas al silencio", ha indicado, especialmente "mujeres y personas LGTBIQ+, que son las que de peor parada salieron en cuanto a visibilidad y a posibilidad de vivir libremente sus realidades".

A su juicio, esta falta de reconocimiento ha generado un problema estructural. "Esto se ha convertido en una pescadilla que se muerde la cola. A menos visibilidad, menos estudios sobre sus figuras y ante menos estudios, menos visibilidad", ha advertido.

LORCA, CERNUDA Y ALEIXANDRE

En su repaso, ha señalado como "inevitable" pensar en figuras como Federico García Lorca, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, que, según ha explicado, representan distintas formas de represión de homosexuales durante la guerra civil y la dictadura.

Así, ha vinculado a Lorca con el asesinato, a Cernuda con el exilio y a Aleixandre con la censura, al indicar que este último permaneció en España pero no se habló públicamente de su orientación hasta después de su muerte.

En este contexto, ha aludido a la reciente adquisición de Velintonia, la casa de Aleixandre, que la Comunidad de Madrid prevé convertir en la Casa de la Poesía con apertura en 2027, y ha defendido que "debería contemplar también su figura como hombre bisexual y su casa como refugio para las disidencias de los nuevos poetas".

"LA ORIENTACIÓN SEXUAL INFLUYE, Y DE QUÉ MANERA"

Uno de los ejes de su intervención ha sido la defensa de que la orientación sexual influye en la creación artística y debe tenerse en cuenta en el análisis de sus obras.

"La orientación sexual influye, y de qué manera, en la creación artística", ha afirmado, subrayando que "cualquier cosa que nos pasa en nuestra vida tiene una influencia directa en nuestra obra si somos artistas".

Para sostener esta idea, ha citado ejemplos como los poemas dedicados por Carmen Conde a Amanda Junquera, los 'Sonetos del amor oscuro' de Lorca o 'Los placeres prohibidos' de Cernuda. "Por supuesto que es necesario saber con quién se mete en la cama un artista para acercarse o hacer un estudio sobre su obra", ha defendido.

En su intervención, ha insistido en que su planteamiento no busca desplazar otras miradas, sino ampliarlas y ha lanzado una advertencia de cara a los actos del centenario: "Si por cualquier motivo deciden no atender esta petición y no hay un espacio para la diversidad en sus actos (...) que sepan que lo que no se nombra sigue existiendo".

CENTENARIO DEL 27 Y LA CASA DE LA POESÍA

La Comunidad de Madrid trabaja en la recuperación de Velintonia, la histórica casa del poeta Vicente Aleixandre, con el objetivo de convertirla en la futura Casa de la Poesía, un espacio cultural de referencia vinculado a la Generación del 27.

Ubicada en el número 3 de la calle que hoy lleva el nombre del Nobel, esta vivienda fue durante décadas un auténtico núcleo de la vida literaria española, donde se escribió buena parte de la poesía española del siglo XX y por donde pasaron distintas generaciones de autores.

El proyecto contempla su apertura al público en 2027 como museo y centro cultural dedicado tanto a Vicente Aleixandre como al conjunto de la Generación del 27, coincidiendo con el centenario de este movimiento y con el objetivo de convertir el inmueble en pieza central de la conmemoración.

En el marco de la efeméride, el Ejecutivo autonómico decidió iniciar el expediente para la declaración de la casa del Nobel de Literatura como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial.