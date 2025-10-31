Los municipios de la Comunidad de Madrid se llenan de sustos y disfraces con actividades por Halloween de todo tipo

Archivo - Máscaras de temática de Halloween colocadas en las instalaciones de la tienda de disfraces Maty, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Halloween se celebrará este año en los municipios de la Comunidad de Madrid con actividades llenas de sustos que van desde los clásicos pasajes del terror hasta talleres creativos, gymkhanas, cine, espectáculos y fiestas que buscan ofrecer alternativas de ocio seguro y gratuito durante los últimos días de octubre.

En Getafe, las celebraciones por esta festividad llevan en marcha desde el 24 de octubre con 'Getafe de Miedo'. Como cierre, este viernes será cuando abrirá el Pasaje del Terror, acompañado de pasacalles, talleres de Halloween y actividades sin alcohol en el Paseo Pablo Iglesias.

Por otro lado, en Las Rozas el miedo será protagonista. El Ayuntamiento ha preparado talleres de cocina y maquillaje de terror, juegos, un pasaje del terror para jóvenes y una actividad de Naturaleza Misteriosa en la que los asistentes podrán descubrir historias escalofriantes al aire libre.

En el Centro de la Juventud, los participantes elaborarán 'menús terroríficos' y maquillajes realistas, mientras que el 31 de octubre se desarrollará la experiencia inmersiva en La Talaverona.

INSPIRACIÓN EN EL DÍA DE LOS MUERTOS

En Coslada, la programación se viene extendiendo desde el 25 de octubre y llega hasta este sábado con una combinación de propuestas festivas y artísticas inspiradas en el Día de los Muertos y en Halloween.

El fin de semana comenzará con una jornada de música y gastronomía mexicana, pero este viernes el protagonismo lo tendrá el Halloween en el Nelken con merienda, música y actividades infantiles, además de un pasacalles con disfraces, zumba y chocolatada final. Esa misma noche, el centro juvenil El Rompeolas acogerá sesiones familiares de cuentos, una gymkhana juvenil y un Tardeo Halloween con DJs.

Por su parte, Colmenar Viejo vivirá un fin de semana con iniciativas en torno a su Pasaje del Terror, ambientado este año en 'El Manicomio'. Habrá pases adaptados para diferentes edades, talleres de maquillaje, una actividad de 'Truco o trato' y, como broche final, una fiesta nocturna con DJs y bailarines disfrazados en el recinto ferial Las Huertas, que contará con un dispositivo especial de seguridad.

Además, en Galapagar, las actividades por Halloween incluirán talleres creativos y experiencias sensoriales para familias y niños. Los más pequeños podrán participar de la 'Escuela de monstruos creativos', mientras que los jóvenes lo harán en talleres de manualidades con materiales reciclados.

Este viernes, el Punto Joven de este municipio se transformará en un Pasaje del Terror con doce actores y ambientación especial, y la Biblioteca Ricardo León sumará propuestas culturales como el ciclo 'Maestros del terror' y un encuentro con la autora Leti Moregal.

CHUCKY O FREDDY KRUEGER, EN LA COMUNIDAD

Arganda del Rey repetirá este año su evento 'Arganda de Miedo', con un pasaje del terror en el Parque de los Patos en el que personajes clásicos del cine de terror, como Chucky o Freddy Krueger, cobrarán vida para asustar a los visitantes. La programación incluye también una fiesta infantil en el Centro Deportivo Luis Amado y una sesión de DJ en la Plaza de la Constitución a partir de las 21.30 horas.

En otra línea irá Pinto, que apostará por una noche de adrenalina con el Survival Zombie, una experiencia que transformará el Parque Juan Carlos I en un escenario apocalíptico. Antes, se celebrará el pasacalles 'Truco o trato', con la participación de AMPAs y asociaciones vecinales, y ya en la noche del 1 de noviembre habrá una gran fiesta con DJs en el recinto ferial.

Además, en Pozuelo de Alarcón, el CUBO Espacio Joven acogerá una semana especial con talleres de calabazas en 3D, sesiones de maquillaje y una gran fiesta de Halloween el día 31, con pasaje del terror, karaoke y cócteles sin alcohol. También se celebrará un taller familiar de máscaras en el Espacio Familia.

Por último, Alcalá de Henares volverá a convertir el Parque O'Donnell en un escenario temático para su tradicional Noche de Halloween. Bajo el lema 'Pásatelo de miedo en el O'Donnell', habrá concursos de disfraces y calabazas, cuentacuentos, talleres y pasajes del terror para distintas edades, además de una experiencia inmersiva inspirada en el origen celta del Samhain.