El Museo Arqueológico y Paleontológico inaugura una exposición sobre los mamíferos félidos Dientes de Sable

- COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (Marpa) en su sede de Alcalá de Henares inaugura su nueva exposición sobre los félidos Dientes de Sable, mamíferos depredadores que llegaron a convivir con los antepasados homininos y se extinguieron a finales del Pleistoceno, hace unos 10.000 años.

La muestra, gratuita, que podrá visitarse desde este martes hasta el 25 de octubre de 2026, invita a descubrir la apariencia y el comportamiento de estos animales, las diferentes especies y grupos que existieron y la función de su característica dentición, ha desgranado la Comunidad en un comunicado.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha inaugurado la exposición junto al director del Marpa, Enrique Baquedano, en la que también han participado los comisarios de la exhibición, el paleoartista del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, Mauricio Antón; el investigador del mismo centro, Manuel J. Salesa, el profesor de Prehistoria en la Universidad de Rice, Manuel Domínguez-Rodrigo, y el propio Baquedano, así como representantes de las instituciones colaboradoras.

"Hoy presentamos una nueva muestra que vuelve a demostrar que el Museo Arqueológico Regional sigue acercando la arqueología y la paleontología a todos los ciudadanos, combinando el rigor científico con una divulgación atractiva, moderna y accesible", ha subrayado De Paco.

El Marpa reúne en la exposición fósiles originales de algunas de las especies más representativas de Dientes de Sable, gracias a los préstamos del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, el Museo de Burgos, el Museo de la Evolución Humana, el Museo Primeros Pobladores de Europa-Centro Josep Gibert (Orce), el Museo Universidad de Valladolid (MUVA), el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada y el Museu Arqueològic de Banyoles.

Junto a ellos, se exponen las réplicas de cráneos y esqueletos completos aparecidos en yacimientos europeos y norteamericanos como Haile 21 A o Rancho La Brea, ambos en Estados Unidos.

LOS TIGRES DIENTES DE SABLE, UNA FAMILIA DIVERSA DE DEPREDADORES

Los llamados popularmente tigres dientes de sable no fueron un único animal, sino una familia diversa de depredadores que habitaron distintos continentes durante millones de años.

Desde las primeras especies del Mioceno hasta los célebres Smilodon del Pleistoceno americano, la exhibición recorre su historia evolutiva, mostrando cómo desarrollaron estrategias para cazar y sobrevivir.

Además, se presenta la réplica de un hallazgo excepcional, el descubrimiento en el permafrost siberiano de un cachorro de Homotherium, una de las últimas especies, congelado y bien conservado.

En el municipio madrileño de Torrejón de Velasco se encuentra el yacimiento del Cerro de los Batallones, uno de los conjuntos paleontológicos más importantes del mundo para estudiar a los dientes de sable.

Allí se han descubierto centenares de fósiles "muy bien conservados", que han permitido conocer las fases tempranas de la evolución de estos depredadores, ha indicado el Ejecutivo autonómico en el comunicado.

Además de la visita por libre, sin reserva previa, es posible realizar recorridos guiados de 50 minutos también gratuitos los sábados, domingos y festivos en los siguientes horarios, sábados a las 12, 13.15, 16.15 y 17.15 horas, domingos y festivos a las 12 y 13.15 horas.

Con motivo de la exposición, el Marpa ha editado dos publicaciones, un libro de estudios sobre los félidos dientes de sable, con aportaciones de los mayores expertos nacionales e internacionales sobre la materia, y un catálogo que recoge las piezas y textos contenidos en la exposición.

Toda la información puede encontrase en la página web oficial del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (https://marpa.madrid/).