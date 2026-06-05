El Museo ICO presenta en Madrid la exposición 'Los mismos lugares', de Jorge Yeregui, dentro de PHotoESPAÑA 2026 - MUSEO ICO

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo ICO presenta 'Jorge Yeregui. Los mismos lugares', una exposición individual dedicada al fotógrafo, arquitecto e investigador cántabro Jorge Yeregui, que inaugura la temporada estival del museo y que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 6 de septiembre.

La muestra, impulsada por la Fundación ICO, se enmarca dentro de la programación oficial del festival PHotoESPAÑA 2026 y constituye la segunda exposición del programa del Museo ICO para este año.

Comisariada por Juan Guardiola, La exposición reúne obras articuladas en torno al ensayo visual, la fotografía, el vídeo y la instalación, y plantea una reflexión sobre la forma en que las sociedades contemporáneas habitan, modifican, protegen, intervienen o resignifican los lugares.

El trabajo de Yeregui, indica ICO en un comunicado, se aleja de la fotografía contemplativa para adentrarse en el ámbito del ensayo visual, utilizando la imagen como herramienta de análisis para explorar la transformación del entorno en sus dimensiones social, cultural y política. En esta exposición, reúne una selección de proyectos estructurados en torno a cuatro grandes cuerpos de trabajo.

De este modo, a través de formatos híbridos, que van desde la fotografía analítica y el vídeo hasta la instalación espacial, el artista propone al visitante rastrear el impacto de las industrias extractivas en el territorio, los efectos de la crisis del mercado inmobiliario, las distintas formas de crecimiento urbano y los modelos de relación entre el ser humano y la naturaleza.

'Los mismos lugares' no solo expone los resultados estéticos de la producción de Yeregui, sino que pone en valor la sólida base investigadora sobre la que se sustenta con una vocación reflexiva. El análisis documental, el trabajo de campo intensivo y la reflexión crítica previa resultan fundamentales en el desarrollo de cada uno de los proyectos expuestos, expandiendo la fotografía hacia un campo conceptual más amplio en el que imagen, espacio e investigación se entrelazan.

"ARTE QUE PIENSA EN EL TERRITORIO"

Como es habitual en la programación del Museo ICO, la exposición busca establecer un puente directo con las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, analizando desde la mirada de Yeregui las problemáticas actuales sobre cómo las sociedades modernas habitan y transforman su entorno habitacional y geográfico.

"Con esta exposición, el Museo ICO reafirma su compromiso con el arte que piensa en el territorio. La obra de Yeregui tiene una capacidad única para hacer visible lo que sucede ante nuestros ojos pero que, a menudo, no sabemos o no queremos ver. El artista invita a reflexionar sobre temas incómodos y complejos. Es exactamente el tipo de mirada crítica y rigurosa que queremos que encuentren quienes visitan nuestras salas", ha explicado la directora de la Fundación ICO, Carmen Jordán.

'Los mismos lugares' parte de una pregunta que Yeregui lleva años formulando desde su doble condición de artista y arquitecto: ¿qué queda de un lugar cuando las fuerzas que lo transforman han terminado su trabajo? La exposición responde con imágenes, pero también con datos, archivos y una reflexión espacial que involucra al visitante en el proceso de lectura del territorio.

Además de la muestra, también se ha diseñado un programa paralelo de visitas guiadas y actividades didácticas, también gratuitas, cuyas reservas e inscripciones ya pueden realizarse a través de la web oficial de la Fundación ICO.

JORGE YEREGUI

Nacido en Santander en 1975, Jorge Yeregui compagina su labor como artista visual con la arquitectura y la docencia en la Universidad de Málaga. Su trabajo aborda críticamente las dinámicas contemporáneas de crecimiento urbano y la relación entre arquitectura y medioambiente mediante el formato de ensayo visual.

Con una sólida proyección internacional, ha expuesto en certámenes de fotografía de Roma, China o Polonia, además de participar habitualmente en PHotoESPAÑA. Su obra analítica y documental forma parte de colecciones artísticas e institucionales como la Fundación Coca-Cola, DKV Seguros o el Ministerio de Asuntos Exteriores.