Navalcarnero identifica al responsable de los vertidos de ropa en el Parque de Guadarrama

Tramitará ahora una denuncia administrativa por infracción muy grave y una denuncia penal MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha logrado identificar y detener a la persona responsable de los vertidos ilegales de grandes cantidades de ropa usada en distintos puntos del término municipal, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La actuación tuvo lugar el pasado viernes fruto de un operativo especial que ha combinado vigilancia aérea mediante drones, cámaras, seguimiento por parte de agentes municipales y reforzamiento de los controles en los caminos rurales.

Durante las últimas semanas, el Consistorio había detectado y denunciado un incremento alarmante de vertidos textiles en zonas naturales del municipio, muchos de ellos situados dentro del ámbito del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, un espacio protegido cuyo ecosistema se estaba viendo amenazado por estos comportamientos incívicos.

Gracias al dispositivo desplegado, y como muestran las imágenes captadas tanto desde el dron municipal como desde los equipos sobre el terreno, se localizó al individuo en el momento en que realizaba un nuevo vertido.

La Policía Local procedió a su identificación inmediata. El Ayuntamiento tramitará ahora una denuncia administrativa por infracción muy grave, cuyas sanciones pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, así como una denuncia penal por la posible comisión de un delito medioambiental, dado que los hechos se han producido en un entorno natural especialmente protegido.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que "no se va a tolerar ninguna acción que ponga en riesgo nuestro patrimonio natural ni la salud pública".

Además, ha recordado que el municipio seguirá reforzando la vigilancia con drones, cámaras y operativos específicos para garantizar la protección del entorno y perseguir a quienes realicen vertidos ilegales.

El Ayuntamiento reitera su llamamiento a la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier vecino puede comunicar incidencias o sospechas de vertidos a la Policía Local (917911368) o directamente al Consistorio.