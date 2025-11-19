La Navidad arranca en el Teatro Circo Price y lo convierte en un bosque con el espectáculo 'Sueña despierto' - EUROPA PRESS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad arranca en el Teatro Circo Price con el espectáculo 'Sueña despierto', dirigido a todos los públicos, y al que se podrá asistir desde este viernes hasta el 6 de enero.

"La Navidad y el circo, digamos que se conjuga muy bien. Los dos tienen magia, los dos son color, luces, diversión, asombro y ganas de disfrutar en familia", ha expresado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, este miércoles en la presentación de la función.

La obra cuenta la historia de diez niños y jóvenes que, junto con su profesora y el conductor del autobús, se pierden en un bosque mientras realizan un viaje escolar de Navidad. Allí, los protagonistas conocen a sus habitantes, una ardilla, un ciervo, un reno y un búho, quienes les guían hasta un circo escondido para que puedan pasar la noche antes de regresar a sus casas para celebrar Nochebuena.

Todas las escenas ocurren en el escenario del circo olvidado, donde se produce la actuación de dos trapecistas, un espectáculo de sombras chinescas y un funambulista a la luz de la luna, entre otros instantes donde las "luces volverán a brillar".

El teatro se ambienta con efectos especiales como humo y confeti, acompañados por canciones y música propia. La función combina "historia, música, baile, humor", y una "sorpresa final", como ha señalado Rivera de la Cruz.

La actuación tendrá una duración de una hora y 45 minutos, con descanso incluido. Durante ese tiempo el Teatro Circo Price se inundará de la "magia" de la Navidad.

El director de la función, Juan Luis Iborra, ha presentado a todo el elenco que hará posible que la "magia" de la Navidad se pueda respirar en el Teatro Circo Price. Entre ellos se encuentran los actores Pepa Zaragoza y Xisco González. Además, ha recordado que las vestimentas se han creado a partir de prendas recicladas.

FUNCIONES ACCESIBLES

El espectáculo ofrecerá dos funciones accesibles, el viernes 2 y el sábado 3 de enero de 2026. La visita comenzará con un paseo escénico, seguido de la actuación. Para ello, se han reservado asientos específicos para personas con necesidades de accesibilidad, aunque en el resto de funciones existen asientos para personas en silla de ruedas.

Asimismo, la delegada ha recordado que se han reservado ocho sesiones dedicadas a un proyecto educativo. "Estoy segura de que todos estos escolares que vengan se van a identificar con los protagonistas de 'Sueña despierto'", ha concluido.