Archivo - Un Madrid de luces instaladas se prepara para la Navidad - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESAS) -

La Navidad se encenderá en Madrid el sábado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamberí.

Almeida ha constatado que el encendido de las luces "cada año congrega más expectación, más ilusión y a más madrileños para dar a ese botón que permitirá que se encienda toda la iluminación navideña".

Serán más de 13 millones de bombillas las que se encenderán esta Navidad, instaladas a lo largo de toda la ciudad.