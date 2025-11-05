El Niño Jesús incorpora en 2026 una Unidad de investigación clínica para un acceso temprano a tratamientos innovadores - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de la Comunidad de Madrid incorporará en 2026 una nueva Unidad de Investigación Clínica para enfermedades de niños y adolescentes, con una inversión de 4,7 millones procedentes de fondos europeos.

Con más de 600 metros cuadrados de superficie, será la primera de este tipo en un centro monográfico del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sus profesionales, dedicados exclusivamente a esta tarea, realizarán su labor al margen de la actividad asistencial, ha destacado el Gobierno regional en un comunicado

Abarcará enfermedades sistémicas y raras; oncológicas y hematológicas; trasplante pediátrico; cirugía; desarrollo de nuevas terapias, y participación en ensayos clínicos nacionales e internacionales, para ofrecer a los pacientes acceso temprano a tratamientos innovadores.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha asistido este miércoles a la presentación de este futuro recurso, que contará con espacios específicamente diseñados para que los investigadores puedan "desarrollar su labor en las mejores condiciones".

También dispondrá de zonas que garanticen el confort y la seguridad a los pequeños y a sus familias y de una dotación tecnológica diagnóstica y de monitorización para el seguimiento exhaustivo de los pacientes.

Durante su intervención, ha señalado que esta iniciativa nace como resultado del "esfuerzo colectivo y la visión compartida de que los pacientes se merecen lo mejor". "Es una inversión de futuro en la salud y en la vida de nuestros niños y adolescentes", ha enfatizado, para añadir que el equipo de este dispositivo trabajará con el objetivo de "que cada niño tenga la oportunidad de acceder a los tratamientos más innovadores en las mejores condiciones posibles".

TELEMEDICINA

Además, el proyecto de telemedicina asociado a este futuro recurso de la sanidad pública madrileña hará posible que su actividad sea lo menos disruptiva posible para la vida cotidiana de los niños y sus padres, alterándoles lo menos posible, adaptando la atención a sus circunstancias personales y favoreciendo un entorno de confianza y acompañamiento.

Los ensayos clínicos que realiza en la actualidad el Hospital público Niño Jesús abarcan una amplia variedad de fármacos, incluyendo terapias dirigidas a alteraciones moleculares e inmunoterapia para patologías de todas las subespecialidades pediátricas: endocrinología, oncología, hematología, gastroenterología, reumatología, dermatología y salud mental infanto-juvenil, entre otras. Estos estudios requieren en muchos casos de tecnologías avanzadas e incluyen también el desarrollo de tratamientos de vanguardia.