Novillo acusa al delegado de "deslealtad y falta de compromiso" y le insta a no meterse en competencias ajenas

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reprochado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, su "deslealtad y falta de compromiso" con sus competencias, y, ante las declaraciones en las que le animaba a reformar la Ley de Espectáculos, le ha instado a ocuparse de la seguridad de los madrileños y no meterse en competencias ajenas.

Martín asistió el viernes a la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid tras la que, en rueda de prensa, afeó a Novillo su ausencia en la cita y le animó a actuar y reformar la Ley de Espectáculos. Consultado por este asunto durante una visita a la Venta del Batán, el consejero ha acusado a Martín de estar "siempre buscando la polémica".

"Nunca se había producido la deslealtad y la falta de compromiso realmente con las competencias que él tiene. Que se ocupe de los problemas de los madrileños en materia de seguridad (...) y que no se meta en competencias que no le son propias. Bastante trabajo tiene él", ha manifestado el consejero.

Novillo ha aprovechado también la ocasión para advertir del auge de los delitos graves, a pesar de que Martín quiera "presumir de la reducción de otros delitos". Por otro lado, el consejero ha recordad que, desde que está en la Comunidad de Madrid vinculado al área de Seguridad, ha visto pasar ya seis delegados del Gobierno, y hasta Martín no había visto este nivel de "deslealtad y falta de compromiso".