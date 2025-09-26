Novillo traslada al Gobierno central la prioridad de que la planificación eléctrica no frene la construcción de vivienda

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se ha reunido este viernes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para abordar la planificación eléctrica a futuro, y ha aprovechado la ocasión para trasladarle la prioridad de que esta "no debe ser un freno" para el desarrollo de la vivienda en la región.

"Tenemos en nuestros próximos cinco años el inicio de más de 160.000 viviendas y había en torno a 60.000 que no estaban contempladas en la planificación que vamos a ver la semana que viene", ha manifestado Novillo ante los medios de comunicación tras la reunión en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El consejero ha valorado positivamente la agilidad de la Comunidad de Madrid en la autorización de infraestructuras eléctricas, que se ha incrementado un 60 por ciento en los últimos dos años, y ha subrayado que esta experiencia ha permitido consolidar las peticiones de la región de cara a los próximos años.

Novillo ha confiado en que el compromiso del Ministerio de incorporar las posiciones eléctricas necesarias "para no perder una sola vivienda" se mantenga hasta la aprobación definitiva del decreto, y ha resaltado la necesidad de más inversión y agilidad en la transición energética.

En este sentido, el consejero ha abundado en la posición de la Comunidad de Madrid respecto a la energía nuclear y ha abogado por estudiar la producción eléctrica y el plazo de vida útil de las centrales. "La energía no debe ser un freno al desarrollo de Madrid, que ahora mismo está siendo puntero en Europa", ha afirmado.