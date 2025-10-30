Novillo ve necesaria la nueva Ley del Suelo para "proyectar el Madrid del futuro" en "equilibrio con el medio ambiente"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, junto a los firmantes de protocolos de colaboración para estudiar la reforma urbanística en la región. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha destacado la nueva Ley del Suelo que perfila el Gobierno regional como necesaria para "proyectar el Madrid del futuro" en "equilibrio con el medio ambiente".

Novillo ha firmado este jueves en la sede de la Consejería que encabeza unos protocolos de colaboración con 23 entidades --incluidas doce universidades y once asociaciones y fundaciones-- para la difusión del cambio normativo en el ámbito del urbanismo y su promoción como capital.

En declaraciones a la prensa posteriores al acto, Novillo ha recalcado que la Comunidad de Madrid cuenta ya con siete millones e habitantes y proyecta un millón más en la próxima década, lo que evidencia que el territorio "tiene retos muy importantes que afrontar, desde los recursos naturales".

Entre estos retos, el consejero ha destacado no solo el aprovechamiento de los recursos naturales, sino también la obligación de hacer frente a las "necesidades" de la población en materia de vivienda, especialmente entre los jóvenes. "Estamos ante un reto muy importante que es la nueva Ley del Suelo, ha abundado.

El consejero ha destacado que la región necesita de una nueva norma que regule este ámbito, pues la actual tiene ya 25 años y "ya no responde a esas necesidades". Para su reforma, el Gobierno regional quiere contar "con todos los que tienen algo que decir", incluidas universidades y colegios y asociaciones profesionales.

"Aquí la palabra clave que forma parte de la idiosincrasia de esta Consejería es el equilibrio: cómo crecer, pero cómo crecer en equilibrio con nuestro medio ambiente y también generando entornos adecuados para el desarrollo social y económico", ha remachado el consejero.