Una nueva mochila sospechosa en Valdecarros obliga a movilizar a los Tedax y a cortar la Línea 1 de Metro

Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112 desplegados en Arganda del Rey ante la presencia de una mochila sospechosa - EUROPA PRESS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se ha desplegado este viernes en la estación de Metro de Valdecarros por la presencia de una mochila sospechosa que ha obligado a activar a los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) y a cortar la circulación de trenes en un tramo de la Línea 1 de Metro, aunque finalmente el aviso ha resultado negativo.

El incidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana cuando se ha recibido un aviso por la presencia de una mochila sospechosa en la citada estación. La Policía Nacional ha activado inmediatamente a efectivos de los Tedax y guías caninos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Asimismo, se ha solicitado a Metro de Madrid el corte preventivo del servicio en el lugar. En concreto, según ha informado el suburbano en un mensaje en la red social 'X', se ha interrumpido la circulación de trenes entre las estaciones de Las Suertes y Valdecarros desde las 9.27 horas hasta las 10.47 horas.

Los efectivos policiales personados en la zona han realizado las comprobaciones oportunas previstas en este tipo de situaciones y han certificado que se trata de un aviso negativo.

Esta nueva incidencia se suma a las registradas este miércoles en las inmediaciones de un colegio de Arganda, cerca de una gasolinera de Galapagar y en torno al Centro Comercial Plaza de la Estación, en Fuenlabrada, así como a las ocurridas el martes en la plaza de España de Madrid, donde por la mañana se detonó de forma controlada una maleta de viaje; y en Guadarrama, donde por la noche se hizo lo propio con una mochila que despertó las sospechas de vecinas y fuerzas de seguridad.