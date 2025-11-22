La nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano en la calle Carretas de Madrid abrirá a finales de 2026

Archivo - Archivo.- Oficina Central de Atención al Ciudadano en la Carrera de San Jerónimo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano (OCAC) de la Comunidad ubicada en la calle Carretas de Madrid, en pleno centro de la capital, abrirá sus puertas en el último trimestre de 2026.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta semana al contrato de obras por valor de 2,8 millones de euros para la puesta en marcha de esta nueva oficina que se ubicará en el número 4 de la calle Carretas, junto a la Puerta del Sol.

La nueva oficina prestará servicio, con y sin cita previa, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00 horas, ha adelantado el Gobierno regional en un comunicado.

El espacio será más amplio y totalmente accesible e incluirá sala de espera, otra multifuncional, sistema de gestión de turnos y pantallas informativas. Además, ofrecerá diferentes modalidades de atención con 12 puestos presenciales para el público en general, dos de auto tramitación asistida y un puesto preferente para personas mayores o con discapacidad.

Actualmente este servicio se presta en la OCAC situada en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, unas instalaciones con cerca de 300 metros cuadrados que, desde principios de año, ha atendido a más de 40.000 personas para consultas, registro de documentos o validación del certificado electrónico, entre otros trámites.

Por otra parte, desde su puesta en marcha, en junio de 2024, este recurso público ha asistido en su puesto preferente a más de 1.600 ciudadanos, de los cuales casi el 58% eran personas mayores y un 42% con discapacidad.