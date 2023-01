Nuevo comité de huelga de AP acusa a Ayuso de buscar "prolongar" el conflicto y no responder a propuesta de mediadores

Una marcha hasta Sol y un encierro en Manoteras marcan la sexta semana de huelga tras el parón de Navidad

El nuevo comité de huelga de médicos de Atención Primaria y Pediatría ha acusado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de buscar "prolongar" en el tiempo el conflicto para que se acaben "agotando" los profesionales y ha reprochado, además, a la Consejería de Sanidad que no haya respondido aún a la propuesta de tres mediadores "de prestigio e independientes" para desencallar las negociaciones.

Así lo han expuesto en una rueda de prensa en la que han presentado a las nuevas incorporaciones --que sustituyen a seis profesionales de Amyts, el sindicato convocante-- que buscan mostrar la unidad de la profesión en sus reclamaciones. Entre ellos figuran miembros de CSIT UP, AP se Mueve o la Asociación Española de Pediatría.

"Cómo es posible que si está preocupada por la Sanidad de los madrileños, si hay una propuesta del comité de una mediación porque la negociación está estancada, que no conteste. Hay un agravante, que es que a más tarde, será peor", ha indicado el representante de CSIT UP José María Molero.

Los tres profesionales propuestos por Amyts son: el socio fundador y consejero del consejo de administración de CRB Inverbío SGEIC, Enrique Castellón Leal, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo Castro, y el profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo. Desde el comité de huelga se volverá a enviar a la Comunidad por escrito la propuesta de esta terna de mediadores.

CERCA DE UN MILLÓN DE MADRILEÑOS SIN MÉDICO DE FAMILIA ASIGNADO

Por otra parte, Molero ha indicado, además, que se están desarrollando conflictos parecidos en otras autonomías y que la Comunidad corre el riesgo de "llegar tarde" en los incentivos para la captación de médicos, que pueden acabar optando por regiones más atractivas.

Sobre estas dificultades para fijar a profesionales en Atención Primaria en Madrid, la vicepresidenta de Amyts, Sheila Justo, ha insistido en que de los 300 residentes que acaban su período de formación "solo se están quedando 20", lo que vaticina un grave problema ante el "aluvión de jubilaciones" que prevén para los próximos años en los que creen que no podrán cubrir la tasa de reposición.

De hecho, cifran en un 20% las plazas que actualmente no están cubiertas --con datos relativos a antes de la pandemia-- lo que se traduciría en que cerca de 1 millón de madrileños no tendrían médico asignado, de los que 200.000 serían niños.

"Hay acuerdos incumplidos desde 2007. En mayo de 2021 se iniciaba una huelga indefinida de médicos de familia y pediatras que se desconvocó porque se plantearon elecciones autonómicas. De tener cualquier tipo de interés político lo hubiéramos mantenido en medio de las elecciones", ha sostenido la secretaria general de Amyts, Ángel a Hernández, al ser preguntada por las acusaciones desde la Comunidad de Madrid de que el fin de la huelga sería político y no sanitario. De hecho, ha apostillado Hernández, "nadie arranca una huelga política a seis meses de unas elecciones".

En este mismo mensaje ha incidido el miembro de la Asociación Española de Pediatría Guillermo Martín, quien considera que es el momento de "poner todo encima de la mesa".

En su especialidad, ve en riesgo el relevo y cree que en "unos años", de mantenerse esta tendencia, acabaría "desapareciendo" la Pediatría de los centros de salud, principalmente porque no hay reemplazo para los que se jubilen porque los jóvenes "no van a meterse en plazas donde tienen que ver un número de niños equivalente al de siete". "No hay razón política, llevamos 20 años denunciando un deterioro progresivo", ha lanzado.

PILOTAJE EN CENTROS DE SALUD

Por otra parte, desde Amyts han recordado que este mes debería empezar el pilotaje del nuevo modelo en centros de salud para tratar de limitar el número de pacientes que ven por turno. Concretamente, ha apuntado que inicialmente iba a arrancar el día 11 y pero que finalmente será este miércoles.

Este modelo plantea ofrecer 200 euros brutos para que un médico prolongue su jornada 4 horas y haga frente al "exceso" de pacientes. Desde el comité han deslizado que el arranque de este sistema empezaría en centros de salud en los que no habría problemas de saturación.

De hecho, Javier Amador, miembro de la Sociedad Madrileña de Médicos de Familia, ha reclamado que la prueba de este sistema se haga en alguno de los del sur de la región a los que "eufemísticamente", ha censurado" se refieren como lugares de difícil cobertura.

Él trabaja en el de Ciudad de los Ángeles, Getafe, donde hay un déficit de ocho profesionales por la tarde. "Queremos saber quién pone el dorsal al paciente 35 o 36 o quién garantiza que vaya a poder ser visto en un turno de tarde cuando hay cuatro profesionales de los trece que debería", ha lanzado.

Desde la Consejería de Sanidad han explicado a Europa Press que se trata del piloto de un "sistema de agendas centralizadas" para garantizar que los médicos de familia tengan 10 minutos por paciente y un máximo de 35, mientras que en Pediatría serán 15 minutos y 25 pacientes. Este arranca mañana en tres centros de salud con "problemas con la agenda" y se irá ampliando a otros centros.

ACCIONES REIVINDICATIVAS ESTA SEMANA

Este miércoles los huelguistas han convocado una manifestación que partirá a las 11 horas de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Sagasta, y concluirá frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, para mostrar que "la Sanidad está en peligro de extinción", ha explicado el miembro de AP Se Mueve Antonio Cabrera.

El también médico de familia ha recordado, además, que hace cuatro semanas comenzaron a recoger firmas en los centros de salud en favor de una "buena Sanidad Pública" y que ya han alcanzado las 125.000 firmas.

Tras la manifestación del miércoles, al día siguiente arrancará un encierro en Manoteras de carácter "simbólico y con intención de que sea indefinido". Cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos del barrio, quien ha dejado el espacio para que "no haya problemas legales".

"Si quieren la presidenta y el consejero nos encontrarán ahí", ha remarcado Cabrera. Se establecerán tres turnos --mañana, tarde y noche-- y junto a él habrá actividades. Se busca evitar que haya problemas legales como a los que podrían enfrentarse por el encierro en la calle Aduana, sobre el que no hay recibido aún notificación de medida legal alguna, según ha confirmado la secretaria general de Amyts.

MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA DESCONVOCATORIA

Por otro lado, Hernández, al ser preguntada por cuáles son las reclamaciones para desconvocar la huelga, ha insistido en que siguen siendo las "mismas líneas rojas" desde el principio de la movilización porque no son "profesionales de la negociación, al mentira o la publicidad".

Considera que hay que "recuperar la confianza" y llegar al cumplimiento del acuerdo de salida de huelga de septiembre que iba "acompañado de una memoria económica". "Si se hubiera cumplido estaríamos en una situación mejor", ha deslizado.

Aún así, la secretaria general de Amyts ha asegurado que no ven el vaso "medio vacío" porque se ha "acelerado" la puesta en marcha de control de las agendas, sobre el que hay "muchas esperanzas" ya que era una de sus principales reclamaciones.

"Lo que pedimos es tan claro que está en los acuerdos de salida de la huelga de septiembre. Pueden seguir diciendo que son la única comunidad que ofrece horario de mañana y tarde, pero no hay suficientes médicos y pediatras. Los que hay están sobrecargados y estamos creando inequidad en una Comunidad que, además, es uniprovincial", ha resumido Ángela Hernández.

