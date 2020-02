El nuevo PIR reducirá burocracia y fomentará proyectos para discapacitados, de promoción del empleo y formación

Publicado 21/02/2020 11:59:56 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad 2020-2023 reducirá la burocracia, simplificará trámites y se centrará en "volver la vista sobre las personas", por lo que se fomentarán proyectos destinados a áreas como el empleo, la formación o la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

Así lo ha desgranado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista con Europa Press. Actualmente el programa anterior (2016-2019) se encuentra en una prórroga de ejecución, para poder llevar a cabo las actuaciones pendientes.

El PIR anterior contó con una inversión de 700 millones de euros, que "han sido determinantes" para lograr una región "más cohesionada y con mejores servicios repartidos por toda la geografía".

"El nuevo reglamento que regulará el PIR va a tener muchos cambios. Algunos formales para reducir la burocracia, los trámites y el enfoque del actual que hacen endiablada su ejecución", ha precisado David Pérez, quien ha censurado que se "tarde cuatro años en sacar adelante una obra".

Sobre los aspectos de fondo, ha adelantado que entre los proyectos que se primarán estarán los de formación de las personas "especialmente en el mundo rural" y los que persigan una "mejora de la eficiencia energética".

REUNIONES CON 174 DE LOS 179 ALCALDES DE LA REGIÓN

Por otro lado, ha remarcado que desde que tomó posesión el actual equipo de Gobierno se han reunido con 174 alcaldes de los 179 municipios con los que cuenta la región. Algunos de los regidores madrileños han censurado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no les haya recibido y han deslizado posible discriminación a los primeros ediles de partidos de la oposición.

"Esa acusación es infundada. Es una vergüenza que el PSOE haga esa acusación, quien lo hace es una persona que no está en contacto con el mundo municipal ignorando la realidad del mundo municipal, ignorando el trabajo que aquí se está haciendo y haciendo pasar un mal rato a sus propios alcaldes", ha cargado David Pérez.

De hecho, ha remarcado que de los cinco alcaldes que quedan pendientes se encuentran "algunos del PSOE" que no han acudido "a pesar de que se les había convocado y ha citado como ejemplo al alcalde de Parla, Ramón Jurado.

Además, ha recordado que ha llevado a cabo ocho reuniones por distintas zonas de la región, donde se convocó a todos los alcaldes "fuesen del signo político que fuesen" y que "se les dio el mismo trato". "He terminado ya esa ronda. Cuando llegó no digo, que entre los del PP y los del PSOE no, es absurdo. Además hemos ido a sus pueblos a visitarles, no solo yo sino la directora general de Administración Local que se ha reunido con más de 130 alcaldes", ha rematado Pérez.