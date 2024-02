Los nuevos desarrollos sumarán a Madrid 210.000 viviendas, ante el reto de crecer en equipamientos

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos desarrollos sumarán a Madrid 210.000 viviendas y medio millón de nuevos habitantes en la capital, un reto para el Ayuntamiento que tendrá que seguir creciendo en equipamientos e infraestructuras para dotar de servicios a los vecinos de Sanchinarro, Valdecarros, El Cañaveral o Montecarmelo, entre otros.

"El reto que tiene la Administración, y Madrid lo tiene, es ahora acomodar también la llegada de los nuevos vecinos a lo largo de este mandato con la generación de los equipamientos públicos indispensables", ha afirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en una entrevista con Europa Press.

Así, ha concretado que de forma paralela a su urbanización se está trabajando con los desarrollos para modificar aspectos como los que tienen que ver con la generación de nuevos espacios verdes o infraestructuras.

En cuanto al tema de la vivienda, y en lo que tiene que ver con las edificaciones protegidas, el delegado ha recordado que el Gobierno municipal se ha comprometido a contar con 12.000 viviendas protegidas más en este mandato, a los que se sumarán las que también ponga en el mercado el sector privado con algún tipo de protección.

"Pero la Empresa Municipal de Vivienda ejecutará 12.000 viviendas del patrimonio público municipal y serán viviendas protegidas públicas, algo que no lo hace otra ciudad. Ya pueden construir viviendas y estamos ya dando también licencias para ejecutar viviendas en la mayoría de los desarrollos del sureste", ha detallado.

INCREMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA

De esta forma, según explicó Carabante, se trabaja para que el sector privado genere también vivienda protegida y vivienda libre para poder mitigar el incremento de precio, "lo que se debe hacer con seguridad jurídica".

"Necesitamos que la gente saque las viviendas que tiene vacías al mercado de alquiler y eso se hace con una seguridad jurídica, no con una ley de vivienda que lo que hace es incitar a que pueda llegar una persona, la okupe, no te pague y tardes décadas en echarle. Eso genera miedo al propietario, pero no al fondo buitre, como habla la izquierda", ha censurado.

Sobre el precio de la vivienda, ha asegurado que es uno de los principales problemas de las grandes ciudades, con previsión de que se continúe acelerando. "El 45% de toda la población mundial vive en ciudades y va a llegar al 55% en los próximos 10 años, y eso significa que va a haber una mayor presión sobre el suelo, sobre el precio de la vivienda y por eso tenemos que crear oportunidades para que ese precio se pueda mitigar", ha expresado.

Por otra parte, el delegado de Urbanismo ha hablado de los cambios que pretenden introducir en esta materia en la Ley de Capitalidad para que, entre otros asuntos, se puedan acometer transformaciones urbanas en infraestructuras o suelos que no fueran titularidad del Ayuntamiento de Madrid sino del Gobierno. "Creo que también en esa modificación normativa tenemos que ir a agilizar más los procedimientos", ha apostillado.

"Necesitamos tener más flexibilidad también para la transformación urbana, donde podamos ofrecer edificabilidad para que haya una regeneración urbana de todo el espacio más consolidado en la ciudad de Madrid, donde está ya saturado desde el punto de vista urbanístico. Tenemos que tener instrumentos y herramientas que nos permitan regenerar y transformar espacios", ha concluido.