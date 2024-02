El proyecto de urbanización en Campamento comenzará a finales de 2025 y se verán las primeras viviendas antes de 2027

Será la operación de transformación urbana "más importante que se lleve a cabo en España en los próximos años"



El proyecto de urbanización en el marco de la Operación Campamento comenzará a finales de 2025 y se podrán ver las primeras viviendas antes de que finalice este mandato, en 2027, tal y como ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

En una entrevista con Europa Press, el delegado ha asegurado que el compromiso que han adquirido con el Gobierno de la nación es que antes de que llegue el verano, el Ejecutivo presentará la iniciativa para el desarrollo de la Operación Campamento, con el objetivo de poder empezar las obras de urbanización a finales del año que viene.

Preguntado por las críticas de los vecinos a que el soterramiento de la A-5, en el marco también de este gran proyecto, no llegue hasta la avenida de los Poblados en su primer tramo, ha afirmado que cada vez que se empieza "un proyecto de esta envergadura", surgen "críticas o voces que pueden estar en contra".

"También lo vimos, que en la calle 30, cuando se soterró toda la M-30, su paso para el Madrid Río, también yo recuerdo las pancartas en las viviendas quejándose de los perjuicios que podía ocasionarles eso. Yo creo que eso, precisamente, es un elemento que lo que hace es que todo el mundo sepa que las obras tienen sus molestias, pero que una vez que se ejecutan, tienen sus beneficios", ha recordado.

En el caso de la Operación Campamento, ha recordado que acordaron con el Ministerio que se encargarán del soterramiento desde la avenida de los Poblados, tal y como reclamaban los vecinos.

"Me sorprenden aún más las críticas que vienen del Partido Socialista de la Ciudad de Madrid. Debe ser que a Reyes Maroto, una vez que ha dejado el Consejo de Ministros, no le cogen el móvil los ministros ni nadie en el Gobierno y no se han enterado de los acuerdos a los que llega, en este caso, el Ministerio de Vivienda con el Ayuntamiento de Madrid", ha asegurado, tras las críticas también por parte de los socialistas de que el primer tramo del soterramiento no fuera a llegar a esta avenida.

RELACIÓN "FRANCAMENTE POSITIVA" CON VIVIENDA

En concreto, ha expresado que la relación con el Ministerio de Vivienda ha sido "francamente positiva" y han compartido "objetivos". "Nosotros nos hemos puesto a su disposición para agilizar todos los trámites urbanísticos que llevan ahora a la presentación de esa iniciativa. En la presentación de la iniciativa tienen que presentar el convenio de gestión, tienen que presentar las bases y estatutos de configurarse como una junta de compensación y tienen que también presentar el proyecto de urbanización", ha explicado.

Una vez que el Ayuntamiento lo haya aprobado, el Ministerio tendría que licitar las obras para poder comenzar. "Estamos todos bastante comprometidos en acortar los plazos y en que esas obras de urbanización puedan empezar a finales del año que viene", ha incidido.

Tras su soterramiento, la A-5 dejará a su paso lo que se ha denominado como el paseo verde del suroeste, la operación de transformación urbana "más importante que se va a llevar a cabo en España en los próximos años", defiende Carabante.

Con ella, se recuperarán 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, con siete nodos que van a permitir la transversalidad de movimientos peatonales y puntos de encuentro, con plazas y zonas estanciales. "Va a dar continuidad verde a Madrid Río y Casa de Campo", ha asegurado.