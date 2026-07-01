El número de catedráticos de enseñanzas no universitarias en la región incrementará un 78%, con 330 nuevas plazas

Archivo - Sillas y mesas de un aula en el interior del Colegio Nobelis de Valdemoro. En Valdemoro, Madrid (España), a 20 de mayo de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incrementará un 78% el número de catedráticos de enseñanzas no universitarias de su sistema educativo público, con 330 nuevas plazas dirigidas a profesores de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.

Estos profesionales se sumarán a los 424 catedráticos que están actualmente en servicio activo en este cuerpo docente. Los interesados pueden presentar su solicitud hasta el próximo 15 de septiembre, según han detallado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Las plazas se adjudicarán por concurso de méritos. Así, se reconocerá la experiencia acumulada y el desarrollo profesional, permitiendo acceder a la condición de catedrático a funcionarios de carrera que acrediten una dilatada trayectoria en la docencia, junto con méritos relevantes en los ámbitos de la innovación, formación, gestión educativa y excelencia académica.

Esta iniciativa de la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para "impulsar y reforzar" la figura del catedrático en las enseñanzas no universitarias y "reconocer su importancia como garante de la calidad, la innovación y la excelencia educativa".

Para ello, el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado mes de enero un nuevo decreto que regula la organización y las funciones de este cuerpo docente, considerado el máximo exponente del conocimiento en cada especialidad.

Desde la Consejería de Educación han destacado que este marco normativo ha supuesto un "avance significativo" en el reconocimiento institucional, profesional y funcional de este colectivo, "reforzando su papel" en ámbitos estratégicos como la coordinación pedagógica, la innovación educativa y la formación de los profesores.

"La convocatoria de estas plazas supone un paso más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con el reconocimiento del profesorado y la mejora de la calidad de la enseñanza pública, consolidando una carrera profesional basada en el mérito, la experiencia y la excelencia", ha defendido Zarzalejo.