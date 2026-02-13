Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los puertos de Navacerrada y Cotos

Estado de la carretera del Puerto de Navacerrada y Cotos. - DGT

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas o neumáticos de inviernos es obligatorio la tarde de este viernes para transitar en los puertos de Navacerrada, en la carretera M-601, y Cotos, en la M-604, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid con datos de las 18.15 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este viernes un aviso amarillo por viento y nieve que se extenderá hasta la tarde del sábado en la zona de la Sierra de Madrid.

En concreto, se ha activado el aviso por nevadas a partir de las 18 horas de este viernes hasta las 11.59 horas de este sábado.