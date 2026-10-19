Las obras de la Ciudad de la Justicia cumplen un año y arranca la construcción de la estructura del TSJM y la Audiencia

Grúas en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid han cumplido ya un año desde su puesta en marcha y ahora, una vez concluida la fase de excavación, vaciado y cimentación, comienza la fase de alzado de la estructura sobre rasante de los primeros edificios, que serán el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial.

La estructura de ambos edificios estará terminada en el primer semestre del año que viene, lo que permitirá ya vislumbrar parte del horizonte del que será el complejo judicial más grande del mundo. A partir de ese momento, comenzarán los trabajos en el interior de las instalaciones, revestimiento de fachadas, canalizaciones y demás actuaciones que se extenderán por un año.

A continuación, una vez conseguidas todas las licencias de actividad y las instalaciones técnicas, se podrá empezar ya con el traslado de funcionarios. Estos primeros edificios estarán operativos en el último trimestre de 2028, según ha precisado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en una cita con la prensa.

Durante este primera fase se han movido más de 1,5 millones de toneladas de tierra --unas 600 piscinas olímpicas llenas-- con una media de unos 80 camiones y quince maquinas de gran tonelaje trabajando a diario. En el proceso de cimentación se han colocado 1.087 pilotes, 28 micropilotes y 1.070 zapatas, fundamentales para transmitir y distribuir el peso de la estructura.

En las operaciones han sido imprescindibles las 19 grúas que trabajan a pleno rendimiento en la parcela de Valdebebas y para las que ha sido necesaria una planificación al milímetro para permitir que funcionaran de forma simultánea sin incidentes. En los momentos de máxima producción, unos 2.000 operarios estarán trabajando en el levantamiento del complejo.

Las fachadas de los edificios del TSJM y la Audiencia Provincial combinarán revestimientos de gres porcelánico de gran formato, elementos y carpinterías de aluminio, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) con acabado continuo y amplias superficies acristaladas.

Las soluciones constructivas se completan además con aislamiento de lana mineral y subestructuras metálicas de aluminio y acero galvanizado, configurando una envolvente que combina materiales cerámicos, metálicos y acristalados, lo que permite maximizar la eficiencia energética del conjunto.

UNAS OBRAS QUE SE FINANCIAN CON EL AHORRO EN ALQUILERES

El consejero ha detallado que parte de las obras se "autofinancian" con el dinero que la Comunidad de Madrid se ahorrará del alquiler de las sedes judiciales que no son de su propiedad. Tan solo los juzgados de Plaza Castilla y algunas otras instalaciones son titularidad de la Comunidad de Madrid.

Así, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevé que la operación autofinancie en siete años con el ahorro de unos 40 millones de euros del alquiler y de los gastos asociados a ellos, como luz, agua o servicio de seguridad, entre otros.

Además, García Martín ha adelantado que los edificios de propiedad de la Comunidad, como el citado de Plaza Castilla, pasará a servir para la administración, dando lugar en esta zona de la capital a lo que ha denominado como una pequeña "ciudad de la administración" ante la presencia de otros edificios dedicados a este fin, como la sede de Metro, la Fundación Canal de Isabel II o el Consorcio Regional de Transportes.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES EN MÓSTOLES O COLLADO VILLALBA

Más allá de la construcción de la Ciudad de la Justicia, la Comunidad de Madrid también ha centrado parte de sus esfuerzos en dotar de nuevas infraestructuras judiciales a municipios como Collado Villalba o Móstoles. Además, pronto se adjudicará la redacción del nuevo palacio de justicia de Pozuelo de Alarcón.

En total, el Ejecutivo autonómico actuará sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales en el periodo 2023-2027 con una inversión superior a los 830 millones de euros, ya sea para su renovación total, parcial o la mejora de su eficiencia energética, según ha explicado el Gobierno madrileño.