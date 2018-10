La oposición acusa a la Comunidad de "vender humo" con el Plan en Hospitales y piden "más rigor y menos marketing"

Publicado 11/10/2018 14:15:08 CET

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han acusado este jueves a la Comunidad de Madrid de "vender humo" con el Plan de Inversión en los Hospitales de la región y le han pedido más "rigor" y "menos marketing" y que la ejecución de este Plan se traduzca en los Presupuestos regionales de 2019.

El diputado de PSOE José Manuel Freire, grupo impulsor de la comparecencia del consejero, ha acusado a Ruiz-Escudero de "vender humo" con el Plan de Inversión en Hospitales, ya que, hasta el momento, "no hay ni un solo plan funcional ni directo".

"No puede ser que saquen a concurso y que liciten unas obras que no están pensadas y de las cuales no tenemos planes. Consejero, ese no puede ser su legado, su legado tiene que ser otro y cuando todos los grupos planteamos hacer un plan y que los hospitales se encarguen de esa aplicación. Seamos sensatos y responsables y traiga un plan que sea mínimamente consistente. Las 55.000 personas que trabajan en ellos merecen más rigor que ir anunciando marketing electoral sin consistencia", ha criticado.

En este punto, Freire ha solicitado al consejero que aborde un plan funcional para ser "responsable con el futuro de la Sanidad", en lugar de "improvisar licitaciones y planes sacados de contextos". "Un Gobierno a estas alturas inaugura, no licita", ha aseverado.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Ciudadanos Marta Marbán también ha tildado de "humo" el Plan si no se traduce en los Presupuesto Regionales de 2019 y será de esa forma cuando se constate que la dotación de las infraestructuras "sea una realidad".

"Le pedimos al Gobierno que sea consecuente con la realidad que tenemos. Lo que nos ha presentado aquí es una hoja de ruta y la crítica es la pomposidad y la falta de realidad con la que presentaron el Plan. Por eso pedimos coherencia para elaborar un calendario efectivo y que se constate en los presupuestos de 2019", ha insistido.

La diputada de Podemos Mónica García ha criticado que "lo único que busca" el Ejecutivo madrileño son "réditos electorales", porque ya llevan tres legislatura en esta Cámara y no se ha planteado un Plan de Inversiones en hospitales.

"Estos señores no lo van a ejecutar. ¿Dónde están los dineros señor consejero, para presupuestar esto? Nadie se puede creer que vayan a construir un nuevo Hospital 12 de Octubre por 200 millones. Esto es 'low cost' y solo les sirve para hacer una bonita campaña electoral. No tienen proyecto para la sanidad madrileña. Aguirre ponía ladrillos y ustedes maquetas", ha echado en cara a Ruiz-Escudero.

Por su parte, el consejero de Sanidad ha defendido que este plan tiene por objetivo que "los madrileños puedan seguir disfrutando de un sistema sanitario público que es a día de hoy un referente nacional e internacional". "Es un plan del que este Gobierno se siente orgulloso y que va más allá de siglas e ideología", ha remarcado.

Así, ha defendido que quieren ofrecer una respuesta asistencial adaptada a "la evolución de la medicina moderna y de las tecnologías más avanzadas". En este sentido, ha subrayado que se habla de "reformas integrales en zonas esenciales como son: las urgencias, las UCIS, los quirófanos, o las áreas de hospitalización con el fin de procurar espacios y ambientes más humanizados y confortables y, como no, conceder aún más protagonismo a pacientes, familiares y profesionales".

Dichas reformas se van a hacer, según ha recordado el consejero, a través de tres líneas de actuación, que son Humanización y seguridad del paciente, la Innovación y sostenibilidad de instalaciones y la asistencia sanitaria". Y es que, desde la Consejería quieren adaptarse a "la Sanidad del futuro, no pensando en las necesidades de hoy sino a las de dentro de 30 o 40 años".

Además, ha remarcado que también se adquirirá "equipamiento médico vanguardista y de última generación por valor de 46,5 millones", dentro del proyecto de aceleradores lineales que van a permitir prestar tratamiento oncorradioterápico "de última generación" en 8 de nuestros hospitales públicos, así como se pondrá en marcha un proyecto que permitirá contar con seis Sistemas Quirúrgicos Davinci.

"No sólo estamos apostando por llevar a cabo una reforma integral de la red hospitalaria pública de la región, sino también para dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en el horizonte de los próximos años", ha apostillado.