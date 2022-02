La oposición acusa a Dancausa de "cobarde" y de "echar balones fuera" con lo sucedido con las menores tuteladas

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) han acusado a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, de "cobarde" y de "echar balones fuera" con lo sucedido con las menores tuteladas víctimas de una mafia de explotación sexual.

Así lo han expuesto en sus respectivos turnos de réplica a la consejera que ha comparecido este jueves en la Asamblea de Madrid, para dar explicaciones sobre lo sucedido en la 'Operación Sana', respaldada por todo el Gobierno regional.

En su turno Dancusa, ha defendido que en la región "no hay caso" porque las menores afectadas sufrieron los delitos fuera de los centros y ha tildado de "inadmisible" la reacción política y humana de la izquierda, a quienes ha afeado que en otras comunidades, como Valencia o Baleares, miren para otro lado.

PSOE: LA PROTECCIÓN DE MENORES "HACE AGUAS"

Por su parte, la diputada del PSOE Lorena Morales ha lamentado que el sistema de protección de menores de la Comunidad haga "aguas" y ha criticado la "falta de diligencia" por parte de los que gestionan el área de Políticas Sociales. "Faltaron a la verdad y eran conocedores de la situación. Esto es muy serio", ha lanzado.

Así, le ha sugerido que pida disculpas dada la "gravedad de lo que ha sucedido", elabore un plan de infancia con medidas ambiciosas, una ley para trabajar por los 1.500 niños y que garantice que "no haya ningún caso más" como el ocurrido con las menores tuteladas. Ven positivo que se haga una auditoría pero consideran que tiene que ir acompañada de una comisión de estudio para una mayor "transparencia y rigor".

La parlamentaria socialista ha tachado de "lamentable" que la consejera no asuma la responsabilidad e intente culpabilizar a otras instituciones, a la Policía y a la Fiscalía. "Ya basta, la competencia es suya. Deje de echar balones fuera. Es lamentable la intervención. La responsable es usted", ha espetado.

MÁS MADRID: "NOS ESTÁN MINTIENDO"

A continuación, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha afeado a la consejera que no haya dado explicaciones antes, tapándose "bajo una manta de mentiras" como que las menores no estaban tuteladas y que no tenía constancia de lo ocurrido. Para Delgado, esto es "una barbaridad" y le ha recordado que tienen la responsabilidad absoluta sobre estas menores.

Asimismo, le ha trasladado a Dancausa que se podrían haber "hecho más cosas" como dirigirse a un juez y solicitar internamiento terapéutico en régimen cerrado. Si se solicitaron estas medidas le hubiera gustado saber qué resultados tuvieron y en qué fechas para demostrar que hicieron "algo" y no se han limitado meramente "a poner una denuncia".

"Este caso requería algo más. Después de las denuncias decían que no sabían que estaba produciéndose esto. Tienen muchas contradicciones. ¿Por qué la primera reacción de la Comunidad de Madrid fue mentir y decir que no estaban tuteladas por la Comunidad? Nos están mintiendo sobre un tema extremadamente grave. No pueden hacer eso", ha lanzado, al tiempo que le ha parecido "de broma" la propuesta de la auditoría que teme que se quede en "nada" como la de las residencias de mayores, demostrando que "no está a la altura del cargo".

"BAJEZA POLÍTICA", ESPETA PSOE

La diputada de Unidas Podemos Paloma García ha acusado a la consejera de "cobarde" por "estar utilizando a niñas" de Baleares o Valencia "para quitarse la culpa" de lo que sucede en Madrid. "Quien lo esté viendo desde la calle no se cómo no se muere del asco que tiene que dar esto de estar hablando de otra comunidad en vez de decir que hay un problema en todos los centros de menores de toda España y que vamos a trabajar para que se acabe", ha indicado a continuación.

A su parecer, si se quiere que esto no vuelva a suceder lo primero que hay que hacer es "dar formación en igualdad, formación feminista y formación en respeto a las niñas y a las mujeres". Además, ha defendido que no se han metido con los centros de menores sino que han dicho que hay "un problema estructural con los centros porque hay pocos profesionales, porque se dotan de pocos recursos y porque los están poniendo como aparcamientos de niños, igual que utilizan las residencias de mayores como aparcamientos de abuelos".

La parlamentaria 'morada' ha criticado que el Gobierno regional intente "escurrir el bulto", que digan que "no hay caso" y que no tienen "culpa de nada". "Me parece de una bajeza de miras y de muy poca capacidad política. No quiero que diga yo soy la culpable de todo pero lo que no puede ser es que los políticos, a los que nos pagan por buscar soluciones, encima le echemos la culpa a los niños y sus familias", ha remarcado.

VOX ACUSA A LA IZQUIERDA DE "VEHEMENCIA" INTERESADA

Por su parte, el diputado de Vox José Ignacio Arias ha trasladado que les hubiera gustado que ante esta "delicada situación" se hubieran dado explicaciones antes y desde el PP se impulsase una comisión de investigación.

En este punto, ha criticado que los 'populares' hablen de las niñas tuteladas víctimas de Baleares o Valencia pero no de las de Madrid y a la izquierda le ha afeado que allí donde gobiernan no hayan hecho nada. "Ustedes utilizan la vehemencia con quien les interesa políticamente", ha espetado.

Arias ha señalado que no van a "politizar el dolor" porque el dolor "es de las niñas", que son las que tendrían que haber sido protegidas y no lo han sido. El diputado ha lamentado que en la intervención de la consejera parezca que "está todo bien hecho", pero sus explicaciones no le parecen "convincentes". No saben "cómo, cuándo y dónde se ha producido" este problema ni de quién es la "culpa", pero no se creen que "nadie en la Consejería" tuviera constancia de lo que estaba sucediendo.

PP CRÍTICA LA DOBLE MORAL

Por su parte, la diputada del PP Marimar Blanco ha agradecido la "transparencia y absoluto rigor" de las explicaciones de la consejera y ha criticado que la izquierda solo haga sonar la alarma "cuando las cosas suceden en Madrid" pero no cuando pasan en Valencia o en Baleares, donde, a su juicio, "la izquierda corría un tupido velo y miraba hacia otro lado".

"Este es el feminismo que defiende la izquierda: tapar las tramas allá donde gobiernan", ha lanzado, al tiempo que ha criticado que desde la oposición se haya "sentenciado" a la consejera en Madrid cuando los hechos han sucedido fuera de los centros.