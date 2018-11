La oposición afea a Garrido que no se reúna con Carmena para abordar Madrid Central y piden "consenso"

Publicado 06/11/2018 15:25:13 CET

PP cree que la reunión "no procede" porque sería "blanquear" lo que ha hecho el equipo de Manuela Carmena

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han afeado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que no se reúna con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar Madrid Central y han pedido a ambos "consenso y responsabilidad".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha tildado de "irresponsabilidad" la actitud de Comunidad y Ayuntamiento ya que "tienen que sentarse a negociar porque al margen de representar a Podemos o al PP representan a millones de madrileños" y "tienen la obligación, el deber y la responsabilidad de sentarse a hablar de un problema" que, a su parecer, les van a "encalomar" a todos los madrileños y van a tener que "lidiar" con ellos.

"Cuando los políticos no están a la altura el pato lo pagan los de siempre, los empresarios o las familias, que no saben si van a poder entrar con sus vehículos ni se sabe qué va a pasar con las personas de movilidad reducida. No queremos que paguen el pato de la descoordinación", ha sostenido Aguado.

El portavoz de la formación 'naranja' ha pedido que se sienten ambas instituciones y que "cojan el toro por los cuernos, que busquen soluciones y no más problemas para encontrarse con unas navidades complicadas en términos de movilidad".

Para la portavoz de Podemos, Clara Serra, el Ayuntamiento ha hecho "bien las cosas" poniéndose a "disposición de la Comunidad de Madrid" para abordar Madrid Central que considera que debe ponerse en marcha en las fechas acordadas. "No nos parece de recibo que una administración torpedee el funcionamiento y se niegue a sus responsabilidades institucionales más básicas que es sentarse a hablar con una administración", ha criticado.

Garrido ha vuelto a insistir en que el Consistorio debe paralizar Madrid Central, dado que solo se apoya en estudios de "última hora, sustentados en datos del año 2004", algo que Serra ha tachado de "nueva mentira" para no "sentarse" con el Ayuntamiento a dialogar. "Es un capítulo de deslealtad y torpedeo sistemático del Gobierno de Garrido a la autonomía local", le ha espetado.

Para la portavoz de la formación 'morada' la responsabilidad del dirigente madrileño es sentarse con la regidora, ya que "para un Gobierno transparente como el Ayuntamiento no es agradable sentarse a dialogar con un partido condenado por la corrupción", pero "hay que colaborar".

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha subrayado "la autonomía municipal" en esta cuestión, pero ello no quiere decir que "no haya que trabajar consensuadamente". "¿Puede una Comunidad decir que no se va a sentar con un Ayuntamiento? Tengo dudas de que pueda decirse eso sin afectar a los derechos de todos los ciudadanos", se ha cuestionado.

En este punto, Gabilondo ha pedido al presidente autonómico que se reúna con el Ayuntamiento o "quien considere", para "garantizar a los ciudadanos que no es una lucha entre instituciones". "Me parece que se está utilizando esto como un arma para desgastar una institución y a mí me parece un error que no se reúnan", ha sostenido.

Por último, el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, ha defendido que la reunión "no procede" porque "sería blanquear lo que ha hecho el equipo de Manuela Carmena" que ha embarcado a todos, a su parecer, "en un proyecto que puede sumir a Madrid en el caos".

"Para plantear esta actuación han decidido pintar las calles, publicidad, letreros y ahora un gasto de 8 millones de euros en cámaras. No es serio que nos reunamos con ellos cuando no tienen ninguno de los requisitos para negociar absolutamente nada", ha sentenciado Ossorio para incidir de nuevo en que es "absolutamente" necesaria la paralización de Madrid Central.