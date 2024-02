La oposición en bloque se niega a asumir la Presidencia de la Comisión de Contrataciones y exige cambios al PP

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox se han negado en bloque a asumir la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid tras la dimisión de Ana Cuartero (Vox) y han exigido al PP cambios.

Lo han expresado los portavoces de las tres formaciones --Rocío Monasterio (Vox), Juan Lobato (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid)-- en los pasillos de la Cámara tras conocerse esta salida esta mañana.

"Es tan escandaloso que en diciembre estuvimos a punto de no poder celebrar la sesión mensual por falta de asuntos a tratar y entre todos los grupos se habían registrado más de cien solicitudes", lanzaba en un comunicado esta mañana Cuartero, quien explicaba que antes se paraban algunas iniciativas pero ahora "todas las de Vox" en los últimos tres meses han sido rechazadas.

Esta es una de las comisiones en las que, tradicionalmente, la Presidencia la ocupa un partido de la oposición junto a la de Presupuestos, que en este caso la ostenta el diputado socialista Agustín Vinagre. Aún así, en la Mesa de la misma, que es el órgano rector, la mayoría es del PP.

"NO SE DEJA PREGUNTAR", AFEA MONASTERIO

Rocío Monasterio ha pedido que se "respete el trabajo de los diputados" y que se "promueva la transparencia", dos cuestiones que entiende que los 'populares' no están garantizando en esta Comisión. "Se impone un criterio en el que no hay ninguna aclaración sobre las competencias y no se califican las preguntas sobre los contratos", ha añadido.

Entiende que se está "cercenando" esta Comisión y que es "imposible trabajar" porque desde el Gobierno de la Comunidad se está "bloqueando la acción y el derecho de los diputados" a preguntar sobre los contratos.

Por su parte, Lobato ha señalado que lo que se ha demostrado esta legislatura es que "puede presidir la Comisión alguien de la oposición y no servir para nada".

"Que si va a haber un presidente u otro, es que eso es absolutamente secundario. Aquí lo único importante, la única pregunta que hay que resolver es si el PP es consciente de lo que está haciendo y si va a dar algún paso para resolverlo y para que la democracia funcione en plenitud como debe funcionar en Madrid", ha planteado.

Entiende que es una "falta de respeto" a la fiscalización al Gobierno que es "muy grave" en términos democráticos y ha mostrado su denuncia "conjuntamente con el resto de los partidos de la oposición" ante esta situación.

Por último, Bergerot ha asegurado que Más Madrid "no va a ser cómplice de cómo quiere manejar las instituciones el PP". Ante ello, van a hablar con el resto de grupos para que "se dote de todos los criterios necesarios" para que funciones la Comisión con "toda la calidad democrática".

"Ya sabemos, por procedentes del Partido Popular, que la opacidad en todo el tema de contrataciones públicas, hay un gran trabajo de fiscalización que debemos seguir haciendo ahí", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha acusado a Cuartero de dimitir "sin concluir el trabajo que le habían encomendado" y ha criticado que presentase una propuesta "maximalista" de cuáles debían ser las competencias de la Comisión.

Ha indicado que entiende que las cuestiones técnicas de los contratos deben analizarse en las comisiones correspondientes --como la longitud de un tren en Transportes-- y que el planteamiento de Vox "vaciaba de contenido las demás" para arrogárselo a la de Vigilancia de las Contrataciones.

"No me parece seria su actitud y veremos ahora pues lo que ocurre lo que dice el reglamento es que debería plantear otra persona para cubrir la Presidencia veremos lo que ocurre", ha concluido.