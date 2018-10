La oposición coincide en que los plazos de la comisión de Bicimad no corran hasta que no se tenga la documentación

Actualizado 19/02/2018 14:08:44 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oposición (PSOE, PP y CS) han coincidido en que los plazos de la comisión de investigación de BiciMAD no corran hasta que no se tenga toda la documentación, un acuerdo que deberá formalizarse en la Junta de Portavoces prevista para las 14.30 horas, media hora antes de la sesión de constitución prevista.

El portavoz del PP José Luis Martínez Almeida y el de Ciudadanos en el área de Movilidad, Sergio Brabezo, han trasladado a los periodistas que ellos son partidarios de que se constituya la comisión hoy a las 15 horas pero que no corran los plazos de la comisión hasta que no se cuente y estudie toda la documentación.

La socialista Purificación Causapié ha avalado esta última parte e incluso que se suspenda la sesión constitucional. En el próximo Pleno, los socialistas llevarán una proposición para ampliar el objeto de estudio al inicio del contrato de Bicimad, firmado por el PP.

En este punto, Causapié ha apostado de nuevo por ampliar la investigación de Bicimad "al inicio de la puesta en marcha del servicio y de la contratación que hizo Ana Botella". "Como queremos que sea un excelente servicio y que se amplíe a otros distritos, queremos que funcione, y para eso pediremos la ampliación de la investigación", ha reseñado sobre la postura de los socialistas.

La intención del PSOE es que esta propuesta de ampliación, que presentarán en el próximo Pleno de Cibeles, "salga adelante" porque es necesario conocer "qué ha pasado con anterioridad".

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha criticado que el Gobierno municipal "no haya dado respuesta" al planteamiento que hicieron los populares de "no computar los plazos de tres meses para celebrar la comisión hasta que no se remita al completo la documentación".

Para Almeida, esta "solución transaccional" para por que que la comisión se constituya este lunes pero "que no corra el plazo hasta que no se remita toda la documentación". "Para poder empezar a celebrar esta comisión en la práctica, es necesario disponer de toda la documentación necesaria", ha afirmado a continuación.

Sobre el servicio, Almeida ha asegurado que "frente a la definición de éxito por parte de (la delegada de Medio Ambiente y Movilidad) Sabanés en la adquisición de Bicimad, lo cierto es que Bicimad a día de hoy pierde 5.000 euros, y es un dato importante".

CS QUIERE QUE COMPAREZCA CARMENA

Desde Cs, Sergio Brabezo ha indicado que su formación solicitará la comparecencia en comisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, al ser "una de las mayores responsables en este caso". "Es esencial que (la comisión) no empiece hasta que no tengamos la documentación para estudiarla", ha añadido.

"Parece que todos los partidos estamos por que no salga adelante, porque seguimos sin saber quiénes son comparecientes, el tiempo que vamos a tener y de qué vamos a tratar... este Gobierno informa antes a los medios de comunicación que a los propios políticos", ha reprochado el edil de la formación naranja.

Brabezo ha apuntado además que el Gobierno municipal "parece más interesado en que corran los plazos (de la comisión) que en conocer lo sucedido"

En esta línea, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha indicado que su Grupo pedirá "tanto las personas que tienen que comparecer como la documentación que se requiere". "Eso ha sido así en otras comisiones y la dinámica ha de ser la misma", ha explicado a los medios de comunicación.

Causapié ha recordado que este lunes hay "una reunión con los portavoces de la comisión" y que "son ellos los que tienen que decidir cómo van a trabajar". "Nuestra intención es que no corrieran los plazos, y nos parece bien que no se constituya", ha reiterado.