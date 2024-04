La oposición desliga presunto fraude del novio de Ayuso de la devolución de Tesorería: "Ya estaba inspeccionado en 2023"

PP insiste en que Ayuso "no mintió" y que ha quedado "acreditado" que ella "tenía razón" sobre la deuda a su pareja



MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición (Vox, PSOE y Más Madrid) han desligado el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la devolución de 552.000 euros que la Agencia Tributaria (AEAT) habría solicitado que le devolviera la Tesorería del Estado según sostiene el Gobierno regional.

Lo han planteado los portavoces de los distintos partidos en los pasillos de la Asamblea de Madrid durante la celebración del Pleno de este jueves. "El impuesto de sociedad del ejercicio 2022, que se declara y se paga en julio de 2023, cuando ya estaba abierta en canal la inspección por 2020 y 2021", ha lanzado el socialista, Juan Lobato.

Ha asegurado que los 552.000 euros corresponderían a un "pago en exceso" en 2023, pero que "no tiene nada que ver con los fraudes fiscales de los dos años anteriores". "Por mucho que uno quiera pagar y regularizar tarde y mal, así no funcionan las cosas en Hacienda, afortunadamente. Porque si no todo el mundo defraudaría y cuando te llega la cartita vas, corres y pagas", ha incidido.

Cree que lo que está pasando es que se está buscando "liar" lo que ha pasado y ha lanzado al Ejecutivo autonómico que si es "un problema institucional" que "den la cara y que expliquen y pongan los informes sobre la mesa" con toda la explicación de "dónde viene el dinero, por qué y cómo se ha producido el fraude".

VOX: "NO ESTÁ PARA HABLAR DE UN PARTICULAR"

También ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha afirmado que "deja de ser un expediente de un particular" en el momento en el que Ayuso "hace una rueda de prensa para defender esto". "Que yo sepa un Gobierno no está para hablar de un particular y sus condicionantes, sus expedientes de Hacienda... Ni un Gobierno ni una presidenta", ha sentenciado Monasterio.

Monasterio ha reivindicado de nuevo la "presunción de inocencia", como ha hecho desde que se diera a conocer la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, y ha asegurado que le falta "muchos datos" pero que "una cosa es liquidar una multa y otra el procedimiento judicial". "Otra cosa es la compensación de actas de delitos que permite Hacienda", ha insistido la portavoz.

MM: "NO ES UN PROBLEMA CONTABLE, SINO PENAL"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha negado que haya "ninguna novedad" respecto a la pareja de la presidenta porque "no es un problema contable, sino un problema penal".

Ha tachado, además, de "indecencia" que se pongan "recursos de todos los madrileños a defender a un defraudador confeso". "Así está de despistada (Ayuso) que no sabe dar propuestas sobre vivienda ni responder a la fiscalización de la oposición", ha apostillado Bergerot, quien ha deseado que se pusiera el Gobierno de la Comunidad "a todas las familias que están siendo desahuciadas" en la región.

LA PRESIDENTA "NO MINTIÓ", DICE PP

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha sostenido que la información facilitada por el Gobierno regional hace que quede "acreditado" que la presidenta "no mintió" y que ella "tenía razón".

"Ella salió a dar explicaciones sobre este tema el primer día, a diferencia de lo que hace Pedro Sánchez escondiéndose detrás de su mujer para no dar explicaciones. Salió a explicarse el primer día, dijo que había una devolución pendiente de casi 600.000 euros y, efectivamente, lo que hemos conocido es que la Agencia Tributaria va a proceder a esa devolución", ha subrayado.

Para el 'popular', lo importante es que "las personas que dijeron que estaba mintiendo se retracten" y que "si no se quieren retractar, abandonen sus puestos y que dimitan". Díaz-Pache ha insistido en que todo esto es un caso "clarísimo de una extraordinaria cacería política donde todo el aparato del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo todas las instituciones que ha ido colonizando, se destina a atacar el entorno personal de la presidenta".