La ORCAM ofrecerá un concierto gratuito con zarzuela y piezas argetinas por la Hispanidad

La maestra titular y artística de la ORCAM, Alondra de la Parra. - ORCAM

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) participa en los actos de celebración del Día de la Hispanidad 2025 con un concierto de entrada libre hasta completar aforo este domingo a mediodía en la Plaza Mayor de Madrid.

De unos 90 minutos de duración, estará dirigido por la maestra titular y artística de la ORCAM, Alondra de la Parra. Esta fiesta de la música contará con la interpretación de conocidas piezas de autores españoles y argentinos como 'El Sombrero de tres picos' del maestro español Manuel de Falla.

También contará con dos piezas de compositores argentinos, 'Tangazo' de Astor Piazzolla y 'Cuatro Danzas' del ballet Estancia de Alberto Ginastera. La cita será así un gran encuentro musical de España y Argentina, país invitado en esta edición, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En palabras de Alondra de la Parra, el Día de la Hispanidad es "una ocasión estupenda para recordar el fuerte vínculo" que une a estos dos pueblos, "a una comunidad extraordinaria de personas, que está unida de forma inquebrantable por la música, el arte y el patrimonio compartido de la lengua".

"Y que mejor manera que hacerlo a través de un concierto en el que compositores españoles y argentinos dialogan para celebrar esta hermandad tan especial a través de obras musicales llenas de color, de matices fascinantes, que ponen de manifiesto la rica herencia común que nos une", ha señalado.

Dentro del programa destaca, además, la interpretación de una selección musical de 'El orgullo de quererte', la zarzuela contemporánea compuesta por Javier Carmena que la ORCAM presentó con éxito hace unas semanas en los Teatros del Canal bajo la dirección musical de Alondra de la Parra, libreto de Felipe Nieto y dirección escénica de Albert Boadella y Martina Cabanas.

En 2024 Alondra de la Parra fue pregonera del Día de la Hispanidad, edición en la que México fue el país invitado. En esa ocasión la Fundación ORCAM también estuvo presente con actuaciones del Coro de la Comunidad de Madrid, los Pequeños Cantores de la ORCAM y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM).