El Orgullo contará con un despliegue policial de más de 3.300 agentes, 700 de ellos para el día de la manifestación

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el jefe de las UIP, Francisco López Gordo, presiden la Junta de Seguridad por la Manifestación Estatal Orgullo 2026 en la Delegación del Gobierno en Madrid, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). La Delega - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado este viernes de que las celebraciones del Orgullo en la capital contarán con un dispositivo de seguridad integrado por más de 3.300 agentes de la Policía Nacional, 700 de los cuales se concentrarán en la jornada del sábado 4 de julio, día de la manifestación central.

Así lo ha explicado Martín en declaraciones a la prensa al término de una reunión de coordinación celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en la que han participado representantes de las administraciones implicadas, así como de las cuerpos de seguridad y emergencias que operan en la capital.

El delegado ha señalado que, según las previsiones de los organizadores, se espera una afluencia cercana al millón de personas a los actos del Orgullo, el cual ha considerado como el evento "más multitudinario de Madrid", todo ello dejando a un lado la reciente visita del Papa León XIV.

Martín ha hablado de un "esfuerzo muy significativo" de la Delegación y otras administraciones para plantear el dispositivo de seguridad para los eventos previstos entre el 1 y el 5 de julio en la capital y que tenga en cuenta los aprendizajes del reciente viaje del Pontífice.

En este sentido, el delegado ha destacado que durante la visita de León XIV el Canal de Isabel II abasteció de agua a los asistentes y ha avanzado que se ha solicitado de nuevo al ente que haga lo propio durante la manifestación del sábado 4 de julio, cuando se prevén "condiciones de mayor calor" que las de hace un mes.

Por último, Martín ha trasladado la solicitud formulada por la Policía Nacional en la Junta de Seguridad para que los organizadores del Orgullo promuevan y animen a "hacer pedagogía entre la ciudadanía" frente a los discursos de odio, y específicamente contra los motivados por cuestión de sexo.

"Todos tenemos que hacer el esfuerzo de no permitir ninguna conducta, ningún mensaje, ningún discurso, ninguna actitud que implique odio", ha remachado el delegado del Gobierno, que ha hecho un alegato final para "levantar una bandera (LGTBIQ+) que representa tanta dignidad y tanta justicia".