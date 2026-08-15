Ortega afronta el curso con "ilusión" propia de quien "antepone el servicio público frente a los intereses de partido"

Archivo - El exportavoz de Vox en el Ayuntamientol, Javier Ortega Smith, junto al edil Ignacio Ansaldo - GRUPO MUNICIPAL DE VOX EN MADRID - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito Javier Ortega Smith ha asegurado que afronta el nuevo curso político con la "ilusión" propia de quien "antepone el servicio público frente a los intereses de partido" en un mensaje indirecto a sus excompañeros de Vox.

Ortega ha acudido a la entrega de las Palomas de Bronce de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid cuando se ha formalizado el paso a no adscritos de sus compañeros Ignacio Ansaldo y Carla Toscano.

Afronta el curso político que arranca en septiembre "con la misma determinación y con la misma ilusión" con la que lo hizo el primer día que tomó su acta de concejal, en 2019.

"Es la ilusión del servicio público", ha declarado desmarcándose de quien de quienes "anteponen los intereses particulares o incluso los intereses de un partido frente a los de los madrileños". Volverá "con esa misma ilusión, con esas ganas de trabajar y con las ganas de ser útiles a todos los madrileños".