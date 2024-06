Ortega Smith afea a Almeida no tener principios y afirma que la política sin ellos sólo es "corruptela" o "mercadeo"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afeado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no tener principios, lo que le ha llevado a afirmar que la política sin ellos no es más que "corruptela", "estafa", un "mero negocio" o "mercadeo de intereses personales o partidistas".

En el Pleno del Estado de la Ciudad, el líder municipal de Vox ha incluido a todos los grupos políticos con representación en Cibeles en el "consenso progre", aunque el PP "lo intente disimular", porque "todos defienden las mismas políticas globalistas".

En sus veinte minutos de intervención, Ortega Smith ha defendido que en la política hay que "anteponer los principios a los intereses, los valores a las conveniencias políticas". Son seis los principios sobre los que pivota Vox: "la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la verdad, la defensa de la seguridad, la defensa de la igualdad y la defensa de la propiedad, todo ello dentro de la nación española".

"NACIMOS PARA SER ALTERNATIVA"

"Nacimos para ser una alternativa posible, real, frente al Covid-19 y al consenso progre que representan todos ustedes, que aplican las mismas políticas de izquierda, aunque algunos permanentemente intenten disimularlo, especialmente cuando están en campañas electorales", ha lanzado al PP.

Ortega ha acusado al resto de formaciones de "permitir la tragedia del aborto y la eutanasia, es decir, la aniquilación de los más débiles de la sociedad", sin unas políticas reales de apoyo a la mujer gestante o campañas efectivas en favor de la vida cuando, "en cambio, miran hacia otro lado cuando se subvencionan a las clínicas abortistas".

También se ha referido a "aquellos a los que les arrebataron cruelmente la vida por el zarpazo del terrorismo pero todos ustedes miraron hacia otro lado y permitieron que se subvencionara una supuesta obra de teatro, 'Altsasu', donde se hacía directamente apología del terrorismo". Sumado a que en más de seis años "han sido incapaces de culminar un acuerdo de este Pleno para el Itinerario de la Libertad, por el que en cada rincón, en cada plaza y en cada calle donde fue arrebatada una víctima por el terrorismo haya una placa en su recuerdo".

El edil de Vox también se ha referido a la "presión fiscal abusiva" del Ayuntamiento, para pasar a poner el foco en la libertad de educación, "esa que protege a los menores para que nadie, salvo sus padres, pueda entrar en la esfera más íntima, evitando lo que todos ustedes permiten en aquellas instituciones en las que gobiernan, es decir, el adoctrinamiento de los menores en la escuela, incluso llegando a que en obras teatrales se puedan cometer actos cercanos a la apología de la pedofilia".

El líder municipal de Vox ha pasado a referirse a la libertad de movimiento, marcada por "el odio permanente al vehículo privado, que han logrado hacerlo un objeto de lujo para circular por esta ciudad", para enfocarse en "la defensa de la verdad" frente a las "mentiras que se han hecho con las promesas electorales", por ejemplo, con la derogación de Madrid Central o la promesa de 12.000 viviendas en el anterior mandato y 15.000 en éste "para no llegar siquiera a las 4.000".

"INSEGURIDAD EN LAS CALLES"

La defensa de la seguridad es otro principio fundamental para Vox. "Todos ustedes aceptan que tengamos que vivir con la inseguridad en nuestras calles porque todos ustedes aceptan esas políticas de fronteras abiertas, los centros de 'menas'", ha cuestionado, después de criticar "que todos ustedes votaran en el Congreso la regularización de 500.000 inmigrantes que habían entrado de manera masiva, ilegal, pisoteando las fronteras".

El siguiente punto a abordar han sido las bandas después de que se haya "vulnerado un principio básico en cualquier democracia y en Estado de Derecho, la seguridad jurídica", lo que le ha llevado a referirse al Grupo Mixto del pasado mandato, o la aprobación de las licencias de los aparcamientos del Bernabéu".

"Ustedes, en ese ataque permanente y desprecio a la seguridad jurídica, permiten, cuando gobiernan, que en sus ciudades haya okupación de la vivienda que tanto le ha costado a los ciudadanos o 'top manta'", ha continuado. En cuanto a la igualdad real, Ortega Smith ha acusado al PP "de defender, a manos llenas y con la pancarta bien apretada, los conceptos de la ideología de género, que discrimina al hombre".

EL RODILLO DE LA ABSOLUTA

Javier Ortega Smith ha acusado a Almeida de "despreciar a la oposición con el rodillo" de la mayoría absoluta, "aunque sea por la mínima, da igual, no importa si en Madrid 900.000 madrileños no votaron al alcalde de turno".

"Ese desprecio a la oposición, ese entender la política como un patrimonio personal, es para nosotros aberrante desde el punto de vista democrático", ha arremetido, después de cargar con "la bula especial" de algunos, en referencia al Orgullo, al que permiten "venta de alcohol en la calle o que no se aplique una ordenanza no sea que se vayan a molestar algunos y vayan a acusar de homófobos". "Nosotros creemos que el cumplimiento de la ley es para todos igual y todos los días, no dependiendo de qué acto se celebre o a quién le afecte", ha subrayado.

"Es cierto que hay otra forma de hacer política, aquella que cree que la política ha de basarse en los principios de vocación y servicio, y no de intereses y conveniencias. Aquellos que creemos que mentir, engañar o cometer corrupción política debe ser penalizado y nunca premiado", ha concluido.