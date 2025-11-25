Ortega Smith promete "derogar" las ZBE y Almeida duda de si llegará al programa electoral de las próximas elecciones

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por su "fanatismo climático" en relación a las nuevas restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ha prometido "derogar" junto a Madrid 360, a lo que Almeida ha replicado que no tiene "la seguridad" de que sea él (Ortega) el que elabore el programa electoral en los próximos comicios.

En el Pleno de Cibeles, Almeida ha acusado de "mentir" al portavoz de Vox en relación al número de vehículos sin etiqueta en la capital. "Usted dice que son 400.000 vehículos. No es cierto, no son 400.000 vehículos. Es un número muy inferior el de vehículos 15.000 sin etiqueta ambiental que circulan por las calles de Madrid", ha señalado.

Asimismo, ha preguntado si "tener los mejores datos de calidad del aire de la historia" de Madrid es "fanatismo climático" y ha criticado a Ortega por instar a retirar las sanciones por las ZBE, señalando si se deberían retirarse también las de "saltarse un paso de peatones" o "un semáforo en rojo".

Por otro lado, ha cargado contra Ortega Smith por "converger" con la izquierda, "también en el lenguaje" y le ha reprochado decir que las restricciones de las ZBE sea "terrorismo contra los madrileños".

"Le he afeado en multitud de ocasiones a la señora Maroto que me llame terrorista climático, que frivolizara el término terrorista. Y fue lo que hizo usted el sábado pasado cuando me acusó de terrorismo contra los madrileños por esta medida. Pero a mí no me extraña que la señora Maroto lo haga. Al fin y al cabo compadrean con los terroristas en los mismos caseríos y en los mismos montes donde se decidía a quién mataban y a quién asesinaban y a quién chantajeaban. Esa es la verdad", ha recriminado.