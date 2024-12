Ortega subraya que "gracias a Vox" casi 400.000 vehículos podrán circular en 2025 y ve al PP "acorralado por tribunales"

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha subrayado que gracias a su partido casi 400.000 vehículos podrán circular en 2025 por la capital y ve al PP de José Luis Martínez-Almeida "acorralado por los tribunales".

"Ahora las medidas que adopta el Ayuntamiento se deben a que están acorralados por los tribunales y, antes de aceptar esa derrota, se adelantan y tratan de vendernos su política fanática, que sólo persigue la recaudación voraz", ha manifestado Ortega en un comunicado.

Lo ha hecho después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, haya informado de que los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental y que estén empadronados en la capital podrán circular por la ciudad en 2025, aunque se mantiene la prohibición ya vigente para aquellos que no están empadronados.

"Gracias a Vox, casi 400.000 vehículos empadronados en Madrid podrán seguir circulando por la capital en 2025. El Gobierno del PP ha recogido los argumentos de Vox, ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y no van a aplicar las nuevas restricciones que entrarían en vigor en 2025 a través de una moratoria encubierta por doce meses", ha indicado el líder municipal de Vox.

Su partido lleva "años denunciando el fanatismo climático del Partido Popular" y no permitirán "que este tipo de políticas provoquen daños económicos y sociales a los madrileños". "Por eso, lo que tendría que hacer el Gobierno de Almeida es ejecutar la sentencia, que ha sido contundente, dado que el Ayuntamiento no hizo el necesario estudio de impacto económico y no aplicó el principio de transición justa, afectando en mayor medida a los más vulnerables", ha argumentado.

Ortega Smith ha señalado a "la soberbia del Gobierno municipal de Almeida, que les impide aceptar los argumentos de Vox para defender la libertad de los madrileños". "Una vez más, el Gobierno del PP sólo mira por sus propios intereses electorales y no piensa en los madrileños, los particulares y en las familias, a quienes ha causado un perjuicio irreversible", ha remarcado.

"No nos cansaremos de decirlo: existen alternativas para mantener y mejorar la calidad del aire y seguir defendiéndolo sin restricciones ni multas. Más libertad, menos restricciones y menos impuestos es la propuesta de Vox para seguir disfrutando juntos de un Madrid con una magnífica calidad del aire desde hace décadas", ha concluido Ortega Smith.